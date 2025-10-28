Trio é preso por roubar canetas emagrecedoras avaliadas em quase R$ 80 mil na zona oeste de SP

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos e um adolescente, de 17, foi aprendido na madrugada desta terça-feira, 28, após roubarem canetas emagrecedoras avaliadas em R$ 77 mil de uma farmácia na Avenida Pompeia, no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as equipes estavam em patrulhamento preventivo, quando identificaram um veículo suspeito, com três ocupantes. Os policiais pediram que o motorista parasse, mas ele não obedeceu, o que deu origem a uma perseguição, que só terminou na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, após o carro colidir com um poste.

No interior do veículo, que tinha placa clonada e havia sido furtado, os agentes encontraram 41 caixas de canetas emagrecedoras, de marcas como Wegovy, Monjauro e Ozempic, além de R$ 2,3 mil em dinheiro, uma arma falsa e uma placa de automóvel.

Um dos suspeitos havia sido preso há pouco mais de um mês por receptação, mas já estava em liberdade, segundo a PM. O segundo foi preso quatro vezes nos últimos três anos - a última prisão foi há cerca de um ano, também por receptação.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo afirma que o representante da farmácia reconheceu os detidos. Os itens apreendidos foram devolvidos.

O caso foi registrado como roubo, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação no 5º Distrito Policial de Osasco.

Outro roubo

Horas após o primeiro crime, outra farmácia da capital paulista também foi vítima de um assalto, dessa vez na zona leste.

Segundo a PM, quatro suspeitos tentaram roubar um estabelecimento na Rua São Celso, mas foram detidos. Eles estavam armados e com um carro roubado.

O caso será registrado na 1ª Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).