Aluna da USP é condenada após desviar quase R$ 1 milhão de formatura

Foi condenada por estelionato a estudante Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, que confessou ter desviado quase R$ 1 milhão dos fundos arrecadados para custear a festa de formatura de uma turma de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo (USP).

A Justiça Paulista condenou a jovem com uma pena de cinco anos de reclusão, que deve ser cumprida em regime semiaberto. A sentença também determinou o pagamento de indenização às vítimas, no mesmo valor do prejuízo causado. Como cabe recurso, a ré responde ao caso em liberdade.

"A ré se prevaleceu de sua condição de presidente da comissão de formatura para engendrar um plano destinado a se apossar do produto arrecadado ao longo de meses, com a contribuição de dezenas de colegas, a fim de obter lucro para si", apontou o juiz Paulo Eduardo Balbone Costa, da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em decisão divulgada nesta terça-feira (2).Alicia desviou R$ 927 mil arrecadados por colegas da USP para serem usados na festa de formatura. O caso veio à tona quando a suspeita afirmou, por meio de mensagens no WhatsApp, que tinha perdido todo o dinheiro e alegou ter aplicado R$ 800 mil em uma corretora de investimentos . Na época, ela disse ter sido supostamente enganada pela empresa.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), os desvios foram feitos entre os dias 25 de novembro e 20 de dezembro de 2022. A estudante foi denunciada por oito crimes consumados de estelionato.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)