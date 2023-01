Aluna é acusada de desviar quase R$ 1 milhão de comissão de formatura

Estudantes da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) acusam uma colega de turma, a aluna Alicia Dudy Muller Veiga, 25 anos, de ter desviado R$ 920 mil arrecadados para realizar a festa de formatura do grupo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que investiga a suspeita por apropriação indébita. As informações são da CNN Brasil.

O caso teria ocorrido em novembro do ano passado, no bairro de Mirandópolis, na zona sul da capital paulista, mas só foi registrado na última semana, segundo nota da SSP enviada à emissora. “Uma das vítimas, um homem, de 25 anos, compareceu na delegacia no início da noite desta terça-feira (10) e contou aos policiais que a suspeita teria se apropriado da quantia aproximada de R$ 920 mil que seria usada para a formatura dos alunos do curso de medicina da USP”, disse a secretaria.

Ainda segundo o relato da vítima, os estudantes só descobriram o desvio do dinheiro no início deste ano, no dia 6 de janeiro, quando a própria suspeita teria contado em um grupo de Whatsapp que realizou a transferência do dinheiro. Por sua vez, Alicia Muller respondeu à reportagem da seguinte forma: “Nego todas as acusações e informo que a comissão de formatura tinha acesso à informação da retirada do dinheiro”.

Já a assessoria da FMUSP informou que a diretoria da faculdade foi informada que a comissão de formatura da turma 106 teria sido vítima de fraude na arrecadação de recursos para a festa de formatura prevista para ocorrer no final de 2023. “Os fatos estão sendo apurados, buscando-se identificar os responsáveis pela fraude e a Diretoria está apoiando na orientação aos alunos envolvidos”, disse a faculdade. Nem o centro acadêmico do curso nem a atlética se manifestaram sobre o caso.

Em investigação paralela, a CNN descobriu que Alicia Dudy Muller Veiga estaria envolvida em outro inquérito policial. O suposto crime teria acontecido no dia 12 de julho do ano passado, em uma casa lotérica, no bairro da Vila Mariana.

Segundo a denúncia, Alicia realizava diariamente apostas em valores altos sempre pagos por meio de transferência via pix. “Porém, no dia 12 de julho de 2022, a mulher teria deixado um prejuízo de R$192.908,47, após ter feito o agendamento do valor via pix, sem pagar efetivamente pelas apostas que realizou”, informou em nota a SSP-SP.

O caso foi registrado como lavagem de dinheiro e estelionato na Divisão de Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo. Não há informações sobre a tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) nem possível afirmar que ambas as histórias teriam relação.