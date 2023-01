Polícia pede prisão preventiva de aluna da USP que desviou quase R$ 1 milhão de formandos

BOATE KISS

Incêndio na Boate Kiss: ‘curar isso eu não sei se um dia eu vou conseguir’, diz sobrevivente

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, a catarinense Jéssica Duarte, de 30 anos, uma das sobreviventes da tragédia em Santa Maria, falou sobre a noite do incêndio e como lida com as sequelas