Aluna da USP suspeita de desviar dinheiro de formatura ganhou cinco vezes na loteria em 2022

A estudante Alicia Dudy Muller (25), que foi acusada pelos colegas de turma de desviar quase R$ 1 milhão destinados à formatura da turma de medicina da Universidade de São Paulo (USP), ganhou na Loteria Federal pelo menos cinco vezes em 2022.

A estudante fez as apostas com o dinheiro destinado à formatura, que foi desviado para a sua conta pessoal no fim de 2021. Ao todo, a jovem faturou R$ 326 mil na Lotofácil, entre abril e julho do ano passado.

Alicia ainda teria dado um golpe em uma lotérica em sua última aposta. O prejuízo de pouco mais de R$1 90 mil foi registrado em uma ocorrência feita pelos donos do estabelecimento, em uma delegacia de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

A estudante também chegou a receber cinco parcelas do Auxílio Emergencial, entre os meses de junho e novembro de 2020, durante a pandemia do coronavírus. Ela não chegou a devolver a quantia para os cofres públicos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)