Estudante de enfermagem faz parto em ônibus e é convidada para ser madrinha do recém-nascido

Uma estudante de enfermagem viu seu dia mudar ao ter que realizar um parto dentro de um ônibus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gerlane Macedo (26), que atualmente trabalha como auxiliar de serviços gerais, será madrinha do recém-nascido, que veio ao mundo na última segunda-feira, 16 de janeiro.

VEJA MAIS

Em entrevista para o portal O Dia, a jovem contou que notou a presença da mulher antes mesmo da hora do parto. Segundo Gerlane, a grávida, sentada no banco à sua frente, reclamava de dores ao marido. “Pelo tamanho da barriga, imaginei que, possivelmente, aquele bebê estivesse bem próximo de nascer”, conta a auxiliar de serviços gerais.

A estudante de enfermagem precisou intervir quando a mulher queixou-se de um aumento nas dores e diminuição do intervalo entre elas, além de sua bolsa ter estourado. Após se apresentar, a jovem examinou a grávida e percebeu que a dilatação estava bem grande e que o parto teria de ser feito naquele lugar.

Este foi o primeiro parto de Gerlane, que afirmou ter mantido a calma com o objetivo de não cometer erros. “Os demais passageiros me ajudaram a acalmar a grávida e o motorista também ajudou muito, desviando a rota para que pudéssemos levá-la ao hospital para cortar o cordão umbilical”, relatou a jovem. Veja um vídeo do momento:

Miguel veio ao mundo ainda dentro do ônibus, antes de chegar ao hospital. Gerlane foi quem realizou o parto, e trouxe o bebê ao mundo utilizando o conhecimento adquirido no curso de enfermagem. Segundo a estudante, a surpresa lhe estimulou ainda mais a trabalhar na área onde está se formando, com foco na obstetrícia: “Ajudar a trazer mais pequenos a esse mundo, sobretudo àquelas mães que não têm condição de ter a melhor assistência possível”, completou.

Convidada para ser madrinha, jovem precisou interromper estudos por questões financeiras

Entretanto, Gerlane precisou interromper seus estudos por questões financeiras. Atualmente ela está procurando maneiras de conseguir uma bolsa de estudos para completar o seu curso.

Nesta terça-feira, ao visitar a maternidade onde mãe e filho estão internados, Gerlane foi convidada pelos pais de Miguel a ser madrinha do recém-nascido, convite que aceitou com “enorme honra”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)