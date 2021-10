Visagens ganham atenção em ato cultural pelas ruas do Guamá neste domingo

Visagens e assombrações tipicamente paraenses e histórias de arrepiar e lendas urbanas como a Moça do Táxi, a Cobra-grande, o Saci Pererê, o Curupira e outros ganham uma atenção mais especial neste domingo (31). O Dia das Bruxas em Belém vai ser marcado pelos arrepios e pela folia da terceira edição do Cortejo Visagento, que tem concentração programada para a partir das 18h, na frente do Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá.

Dezenas de participantes devem fazer uma caminhada, fantasiados a caráter, pelas principais ruas do bairro do Guamá, como a José Bonifácio, a Pedreirinha, a João de Deus e a avenida Bernardo Sayão, onde tudo acabará.

“A Passagem Pedreirinha é hoje o lugar de maior concentração de expressões culturais do bairro. Muitas dessa vias do Giamá deram sentido econômico para o território, no início da história local”, destaca um dos idealizadores do cortejo, Raimundo de Oliveira. Este ano a programação teve oficinas de produção de adereços e fantasias, além de apresentações. Ao longo do trajeto, paradas estratégicas serão feitas para a contação de histórias.

Matinta e 'cabeçudos' ganharam domingo de folia no cemitério Santa Izabel (Elivaldo Pamplona)

“Queremos mudar a perspectiva comum de que o Guamá é um lugar violento. Ele é um lugar violentado. Queremos colocar, também, para os moradores uma nova perspectiva para o envolvimento na transformação da comunidade. Falar sobre esse lugar de resistência, da positividade do bairro e de sua memória”, explica Oliveira.

O Cortejo Visagento foi criado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca, com a colaboração de professores das escolas Barão de Igarapé-Miri e Frei Daniel. A ideia é reforçar a leitura, o sentimento de pertencimento e o orgulho da cultura paraense.



3º Cortejo Visagento

- Domingo (31), a partir das 19h

- Concentração no Cemitério Santa Izabel, bairro do Guamá

- Facebook: Espaço Cultural Nossa Biblioteca;

- Instagram: @ecnossabiblioteca

- Para ser um apoiador, basta entrar em contato pelo email: comunicacaoecnb@gmail.com, pelo telefone: (91) 3249-5270 ou fazer um depósito no Pix: ecnbiblioteca@gmail.com.