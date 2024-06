Verão 2024: vejas as opções de clubes para aproveitar as férias na Grande Belém

Com a chegada do verão amazônico e a proximidade das férias escolares, no mês de julho, muitas famílias já estão se preparando para curtir essa temporada. Entre as opções de diversão na Grande Belém, os clubes são uma opção de lazer. Com diversas alternativas para se divertir, como piscinas e espaços para prática de esportes variados, esses espaços são ideais para quem busca fugir da rotina e deseja ir de encontro à tranquilidade.

O Parque dos Igarapés, no bairro do Coqueiro, em Belém, é uma dessas alternativas. No espaço, que já é um dos tradicionais de Belém, os veranistas podem contar com opções para toda a família. Com dias específicos para entrada, quem deseja se divertir no parque contará com valores acessíveis para entrada: aos domingo R$ 40; aos sábado R$ 30; e, às quartas, quintas e sextas-feiras, o valor é de R$ 25. O horário de funcionamento é de 9h às 17h.

Entre os atrativos estão a piscina de água natural com 2 mil metros quadrados, além de quadras de esporte, como destaca o diretor do estabelecimento, Uirá Pinheiro. E ainda, com um restaurante dentro do clube, oferece os mais variados cardápios. Mas para quem busca aproveitar por mais tempo, o Parque dos Igarapés ainda oferece opções de hospedagens aos clientes com 15 chalés disponíveis.

“No mês de julho, todo mundo vai poder desfrutar de quarta até segunda-feira [do espaço]. O clube fecha somente na terça para manutenção. O complexo conta com arvorismo, tirolesa. Agora, temos duas piscinas infantis. Temos o balde maluco e o baldinho maluco, que já é para crianças de até 6 anos. Temos, ainda, a corda do Tarzan, rampa e trilhas ecológicas. São muitas opções que as pessoas podem usufruir. Além de usufruir de uma vasta alimentação, com 200 opções”, pontua.

Localizado em uma área de preservação de floresta na área urbana, o parque também desenvolve ações de sustentabilidade, conforme reforça o gestor do clube. “O parque agora está com o trabalho de reciclagem dos seus resíduos sólidos na praça. A gente está produzindo biofertilizante e, também, adubo a partir desse lixo. Além disso, estamos realizando coleta do óleo [utilizado no restaurante], que é coletado e é levado para reciclagem por empresas da área de sabão”, frisa.

Diversão para toda a família

Quem aproveitou o tempo livre para relaxar com a família foi o comerciante Arão Carvalho junto da esposa, a comerciante Fabiana Carvalho, além dos filhos e do sobrinho. Conhecendo o local pela primeira vez, essa foi uma oportunidade para comemorar o aniversário da filha: “Chegamos aqui, gostamos. É lindo. Tem uma área linda para as crianças. É uma fuga para as crianças, fica perto da nossa casa”. “Nós já estamos pensando em ficar num chalé da próxima vez”, completa Arão.

Arão Carvalho e Fabiana Carvalho, comerciantes, aproveitaram para conhecer o Parque dos Igarapés (Wagner Santana / O Liberal)

Confira outras opções de clubes na Grande Belém

Assembleia Paraense

Outra opção de lazer para esse período é a Assembleia Paraense. Localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, o clube é exclusivo para sócios e convidados dos sócios. Não há comercialização de entrada. Com piscinas, toboáguas, parque aquático, esportes, restaurantes e área para eventos, o local funciona todos os dias, com horários específicos de cada espaço.

Pará Clube

Ainda em Belém, o Pará Clube também é um dos roteiros bastante conhecidos entre os belenenses. O clube funciona às terças, quartas e quintas-feira, a partir das 15h, com atendimento de bar e restaurante. E nas sextas-feira, sábado e domingo, a partir das 8h. Às sextas-feira e domingo o público pode contar com música ao vivo - além de piscinas e quadras para prática de esportes. O acesso é somente para sócios e convidados de sócios.

Gran Marine Clube

Para quem também busca um destino ainda na capital, o Gran Marine Clube é o ideal. Fica localizado na rua SN 16, no bairro do Tenoné. Durante todos os finais de semana de julho, os visitantes poderão contar com música ao vivo. Tudo isso em um espaço com 3 piscinas, sendo uma totalmente natural, além de restaurante à beira do rio Maguari e passeios de jet-ski. A entrada custa R$ 20 e, em julho, será de R$ 25 por pessoa (crianças até 11 anos e idosos a partir de 60 anos não pagam). O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 10h às 20h.

Grêmio Literário e Recreativo Português

Na avenida Augusto Montenegro, o Grêmio Literário e Recreativo Português também é mais uma alternativa para aqueles que desejam aproveitar o verão. Em um espaço com diversas opções, é possível aproveitar toda a estrutura, que inclui parque aquático e piscinas, sala de jogos, brinquedoteca e muito mais. Em julho, irá funcionar de terça a domingo, das 8h às 18h. A entrada é exclusiva para sócios e o público externo somente com convite de associados.

Clube Caixaparah

Em Ananindeua, o Clube Caixaparah, na estrada da Providência, é exclusivo para sócios e dependentes. O espaço funciona de quarta-feira a domingo e aos feriados, das 9h às 17h. Não é vendido ingressos na portaria para o público externo. Os veranistas podem contar com restaurante no local, além de piscina adulto e infantil e quadras poliesportivas. E, ao longo do mês de julho, haverá atrações musicais.

Clube Asbep

Também situado na Região Metropolitana, em Ananindeua, o Clube Asbep, na rodovia BR-316, no km 8, oferece uma variedade de opções para se divertir em família. Em dias de funcionamento, o espaço abre das 09h às 17h, aos sábados, domingos e feriados. Para se tornar sócio, há vários planos. No entanto, o clube também é aberto ao público, com entradas nos seguintes valores: R$ 20 (sábado), R$ 30 (domingo) e R$ 40 (somente no dia 7 de julho).

Eco Park Açaí

Considerado o maior ecoparque da região metropolitana, com parque aquático com águas naturais, esportes de aventura, espaço zen, fazendinha e pesca esportiva, essa é mais uma alternativa a poucos quilômetros da capital paraense, localizada na rodovia BR 316, km 34. O funcionamento é aos sábados e domingos, das 10h às 17h. O investimento é de R$ 60 para adultos e R$ 30 para crianças; idosos acima de 65 anos não pagam (basta apresentar um documento pessoal).

Parque Aquático Paraíso das Pedras

Localizado em Marituba, na rua das Ameixeiras, o balneário Paraíso das Pedras oferece um ambiente com piscinas naturais, toboágua, brinquedos na piscina infantil e dois restaurantes. No mês de julho funcionará de sexta-feira a segunda, de 8h às 18h. A entrada é individual. Acima de 12 anos o valor é de R$ 20; de 6 a 11 anos custa R$ 10; e idosos acima de 60 pagam apenas R$ 10.