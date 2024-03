Ver-o-Peso completa 397 anos despertando paixão nos feirantes e consumidores

Maior cartão-postal de Belém, o Ver-o-Peso completa 397 anos de existência nesta quarta-feira (27). Maior feira a céu aberto da América Latina, o Veropa, como é carinhosamente chamado pelos paraenses, garante o sustento de milhares de trabalhadores e também encanta moradores da cidade e turistas.

Seu Davi Furtado Buriti tem 83 anos e 58 de Ver-o-Peso, onde vende farinha. “Daqui eu vivo e tiro o meu sustento. O Ver-o-Peso é tudo para mim”, afirmou. Ele começa a trabalhar de madrugada e termina à tarde. O Ver-o-Peso é a sua segunda casa. “Vivo mais aqui do que lá em casa”, contou.

Seu Davi disse que, durante esses 58 anos, muitas personalidades já passaram pelo Ver-o-Peso - artistas, políticos e religiosos. “Se não for no Ver-o-Peso, não visitou Belém”, contou. Seu Davi disse que a feira foi uma “escola” para ele, onde aprendeu a trabalhar “direitinho”, com honestidade e respeito às pessoas. Ele espera que a prefeitura faça “uma boa reforma” na feira.

Vanessa Silva, 45, trabalha na feira há 28 anos e vende ervas medicinais, um setor bastante procurado pelos clientes. “Eu venho de gerações: da minha bisavó, depois meu avô, depois a minha mãe e, agora, eu. Para mim, representa tudo”, contou. “Daqui eu criei meus filhos, construí a minha casa e tiro o meu sustento até hoje. Ao mesmo tempo em que trabalho, faço uma terapia aqui”, contou.

Entre as celebridades que ela já atendeu estão a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Anitta. Vanessa espera que o poder público organize melhor o Ver-o-Peso e que o espaço tenha mais higiene para trabalhadores e consumidores e mais policiamento. “E mais turistas. Sem turistas, não tem venda”, afirmou.

Seu Davi Furtado Buriti tem 83 anos e 58 de Ver-o-Peso

O Ver-o-Peso também é palco de uma paixão que uniu o casal Maurício Martins, 49 anos, e Josiane Santos, 45, que vendem maniva. Ela trabalha na feira há 25 anos. “É a nossa segunda casa. A gente sai de madrugada para trabalhar e só chega à noite. Daqui a gente tira o sustento meu e da minha família. Tenho orgulho de trabalhar aqui. O Ver-O-Peso é a minha vida”, disse. “Vai ter a nossa reforma. Estamos aguardando. Que o prefeito olhe por nós. É um cartão- postal”, contou.

Josiane conheceu Maurício no Ver-o-Peso. “Eu era freguesa. A gente comprava as coisas da mãe dele e aqui o conheci. E estamos juntos há 27 anos”, disse. Maurício tem mais de 30 anos de Ver-o-Peso. “Cheguei aqui com 14 anos. E fui seguindo os passos da mamãe, que tinha barraca. E estou até agora. Sempre com maniva e vários produtos regionais”, contou. “A mãe dela (Josiane) era freguesa da minha mãe. Ela vinha comprar. A mãe dela adoeceu e ela veio no lugar da mãe. Vi que era uma morena bonita. E endoidei. E estamos casados até hoje”, disse, brincando.

O casal Josiane Santos, 45, e Maurício Martins, 49, se conheceu no Ver-o-Peso

A odontóloga Marolí Fagundes Leite, 71 anos, só compra no Ver-o-Peso. “Aqui é uma feira onde a gente se sente muito bem. Tem de tudo: peixe, carne, farinha, ovos, frutas. Já tenho os vendedores certos para comprar. O pessoal me atende muito bem”, contou. “Mas o Ver-o-Peso tem que ter uma melhoria”, afirmou.

A professora aposentada Fernanda de Freitas Fernandes, 58, mora no interior de São Paulo e visitou a feira pela primeira vez. “Achei esse mercado muito curioso. Já tinha informação da tradição, doa artesanato. Aqui é muito rico, é muito diferente. Achei encantador”, afirmou ela, que reside em Franca (SP). “A variedade: alimentos, artesanatos, panela, frutas típicas”, contou.

Vanessa Silva, 45, trabalha na feira há 28 anos e vende ervas medicinais

Programação para o aniversário do Ver-o-Peso

A Prefeitura de Belém realiza nesta quarta-feira (27), pela manhã, uma programação especial no Ver-o-Peso para celebrar os 397 anos de fundação da maior feira a céu aberto da América Latina e um dos principais pontos turísticos e econômicos da capital paraense.

Uma série de serviços serão ofertados à população no Ver-o-Peso, onde órgãos da Prefeitura estarão reunidos para garantir vacinação, testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e emissão dos cartões Passe Fácil, primeira e segunda via da carteira de meia-passagem aos estudantes, cartão sênior e para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além disso, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), os moradores da capital paraense vão ter a possibilidade de solicitar na Ação Cidadã do aniversário do Ver-o-Peso: a emissão das guias de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), assim como fazer parcelamento de débitos e orientações a respeito do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Outro serviço que vai ser oferecido na ação pelo aniversário do Ver-o-Peso será o cadastramento de pessoas no Programa Federal Minha Casa Minha Vida, realizado pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).

Para embalar a festa do maior ponto turístico da cidade, a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) confirmou a apresentação do grupo "Os Falsos do Carimbó", assim como a Guarda Municipal de Belém, que vai participar com a banda de música da instituição oferecendo à população um repertório nacional e regional em homenagem aos 397 anos do Ver-o-Peso.

A odontóloga Marolí Fagundes Leite, 71 anos, só compra no Ver-o-Peso

Programação confirmada:

Os parabéns

O momento dos parabéns pelos 397 anos do Ver-o-Peso vai ser às 8h, em frente ao Solar da Beira e com direito a bolo.

Jogos do Ver-o-Peso

Chegando à sua 6° edição este ano, os “Jogos do Ver-o-Peso”, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Belém (Sejel), também integra a programação de aniversário da feira nesta quarta-feira, 27, e deve ocorrer das 7h às 14h.

Os competidores dos jogos serão divididos em seis equipes, nomeadas em homenagem a frutas regionais, tipicamente encontradas no "Veropa": Cupuaçu, Açaí, Bacuri, Pupunha, Castanha-do-Pará e Manga. Cerca de 120 pessoas devem participar da gincana.

O complexo

O Ver-o-Peso abrange um conjunto de estruturas que inclui a Feira do Ver-o-Peso, o Mercado de Ferro (Peixe), o Mercado Bolonha (carne), o Solar da Beira, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí. O número total de permissionários que trabalha nesses espaços, devidamente registrados, é de 1.498, conforme cadastro da Secretaria Municipal de Economia (Secon), os quais estão distribuídos em 33 setores. Desse total de permissionários, 361 é formado por mulheres.

Reforma do Ver-o-Peso

Depois de 22 anos, o complexo do Ver-o-Peso ganha como presente a sua reforma geral, anunciada pela Prefeitura de Belém e já iniciada pela Feira do Açaí. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 29 de fevereiro deste ano pelo prefeito Edmilson Rodrigues, com investimento previsto de R$ 63 milhões.

Esse é um dos investimentos prioritários da gestão municipal, em preparação à COP-30, que será sediada em Belém no mês de novembro de 2025.