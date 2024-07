Veja os cuidados para evitar manchas na pele neste verão

Neste período de calor intenso é muito importante adotar cuidados para não causar manchas na pele. E tomar sol de maneira saudável exige uma série de cuidados para proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta.

É essencial usar um protetor solar de amplo espectro com um fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30. O protetor solar deve ser aplicado generosamente em todas as áreas expostas da pele, e deve ser reaplicado a cada duas horas, ou mais frequentemente se a pessoa estiver nadando ou suando.

Além disso, é importante lembrar que o protetor solar deve ser usado mesmo em dias nublados, pois até 80% dos raios UV do sol podem penetrar através das nuvens. A doutora Izabelle Pinheiro, biomédica esteta e especialista em gerenciamento de pele, explica que os cuidados com a pele no verão, principalmente para quem tem manchas ou melasmas, devem ser redobrados.

Melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também pode ser de ocorrência extrafacial, com acometimento dos braços, pescoço e colo. Afeta mais frequentemente as mulheres, podendo ser vista também em homens.

Esses cuidados devem ser no rosto e, também, no corpo, afirmou. O uso dos protetores solares ajuda a prevenir o envelhecimento e as manchas, mas também a prevenção do câncer de pele. “No mês de julho na nossa região o clima fica bem mais quente que o normal, e isso pede também uma maior hidratação com a ingestão de água e também hidratação da pele pós sol”, explicou.

Os melhores horários para se expor ao sol são até antes das 10 e depois das 16 horas. E não há um tempo máximo para se expor nesses horários. “Mas, dentro das recomendações, o mais certo é pegar nesses horários”, disse.

Ainda segundo ela, a hidratação pós-sol ajuda a repor os minerais e não deixar a pele ter uma grande descamação. “A associação desses cuidados ajudarão a aproveitar o verão sem risco de queimaduras e a voltar com muitas histórias para contar”, afirmou.

Sobre a hidratação pós-sol, ela explicou que hoje, no mercado, encontram-se hidratantes que têm essa indicação pós-sol, que eles vão repor o que foi perdido e principalmente fazer a reconstituição da pele, que nessa região ela vai descamar muito.

“E, se houver manchas, a gente tem que entrar com cremes e pomadas para tentar não evoluir essa queimadura”, disse. “Geralmente os hidratantes à base de Aloe Vera fazem uma boa recomposição da pele. “Então é muito mais fácil ter uma regeneração em pouco tempo, geralmente de 7 dias a pele já está de volta ao normal”, contou. “Aproveitar o verão com saúde é muito mais divertido”, afirmou.

Dicas:

Invista em protetores solares para o rosto com cor, pois ajudam a formar uma barreira física aumentando a proteção.

Faça ingestão de frutas como: melancia, melão, abacaxi que tem um grande teor de água e também ajudam na saciedade.

Fonte: Izabelle Pinheiro, biomédica esteta e especialista em gerenciamento de pele