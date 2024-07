Cuidados com a pele no verão: como evitar doenças durante a temporada de praia

Com a chegada das férias escolares no mês de julho, a ida à praia se torna uma das atividades mais populares entre os paraenses. No entanto, é importante estar atento aos cuidados necessários para prevenir doenças de pele, que podem ser agravadas pela exposição ao sol, areia e água do mar. Dermatologistas alertam que a prevenção é a melhor maneira de evitar complicações e garantir um verão saudável.



Riscos do excesso ao Sol



A médica dermatologista Caroline Palheta explica que entre os principais cuidados que os banhistas devem estar atentos nas praias estão evitar a exposição solar direta e usar o protetor solar. A especialista afirma que a queimadura solar é um dos riscos mais agudos, onde o paciente pode sofrer queimadura, formação de bolhas, em algumas situações até ardor e vermelhidão, e, em alguns quadros mais graves, insolação e desidratação. Em médio e longo prazo, também há um risco maior de câncer de pele e surgimento de manchas.



Envelhecimento da pele



Caroline Palheta destaca que o excesso de exposição ao Sol pode provocar o envelhecimento da pele. “Chama-se ‘fotoenvelhecimento’, que é quando o Sol, que é o principal fator externo de aceleração do envelhecimento da pele, facilita o surgimento de rugas, redução do colágeno e manchas senis”, disse a dermatologista.



Protetor solar: importância e uso correto



Caroline Palheta recomenda que o ideal é usar o protetor solar todos os dias, reaplicá-lo pelo menos de três em três horas e passar a quantidade adequada. “Em média, por exemplo, para um rosto, devemos usar mais ou menos de um e meio a dois mililitros. Muitas vezes o paciente tem dificuldade de aplicar a quantidade correta, então tem que aplicar a quantidade correta para garantir aquele Fator de Proteção Solar (FPS). De 30 para cima você já vai estar bem protegido, mas se puder usar de 50 pra cima é algo que vai beneficiar o paciente. E nesse período de praia, de sol, é importante reaplicá-lo toda vez que tiver contato com água ou com excesso de suor, porque também reduz o tempo de proteção nessas situações”, afirma a médica.

Vestuário e acessórios de proteção



A proteção contra o sol na praia vai além do uso de protetor solar, diz a especialista. O vestuário e os acessórios desempenham um papel crucial na defesa da pele contra os raios UV. Óculos de sol com proteção UV são essenciais para proteger os olhos e a pele sensível ao redor deles, enquanto chapéus de aba larga oferecem sombra adicional para o rosto, orelhas e pescoço. Além disso, roupas com proteção UV são altamente recomendadas, pois oferecem uma barreira física eficaz contra a radiação solar, cobrindo áreas do corpo que são frequentemente expostas ao sol.

Após um dia de exposição, é importante cuidar da pele com produtos hidratantes e ativos calmantes, como loções pós-sol que contêm ingredientes anti-inflamatórios. Esses produtos ajudam a aliviar a pele irritada, prevenir a descamação e promover a recuperação dos danos causados pelo sol. Portanto, a combinação de barreiras físicas, como roupas e acessórios, com cuidados pós-praia adequados é fundamental para manter a saúde da pele durante o verão, assegura a dermatologista.



Alertas específicos



A médica explica que todas as pessoas estão suscetíveis aos riscos nocivos do efeito do Sol, no entanto, as pessoas com peles mais claras têm um pouco menos de proteção devido à baixa quantidade de melanina, que confere a proteção da pele: “É importante a gente proteger a pele desde a infância. O uso do protetor solar é liberado a partir dos seis meses de idade. Crianças até os seis meses não devem ter nenhum tipo de contato com o Sol. Em geral, os pacientes de fotoativo mais baixo, pele mais clara, têm um pouco menos de proteção em relação aos efeitos nocivos do sol, mas, independente da cor da pele, é importante evitar a exposição sem uso de protetor solar”.