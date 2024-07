Verão exige cuidados específicos para a saúde do cabelo e do couro cabeludo, alerta especialista

Praia, piscina e sol são sinais de que o verão chegou. Junto com a diversão que essa estação traz, os cuidados específicos com a saúde e o corpo se tornam essenciais. Nesse cenário, os cuidados com o cabelo, tão amado pelas mulheres, não poderiam ficar de fora. A exposição prolongada à água salgada do mar, ao cloro da piscina, à areia e ao calor pode causar danos aos fios, como ressecamento, e até aumentar o risco de doenças, como o câncer de pele, conforme explica a dermatologista Daniela Rodrigues.

VEJA MAIS

O calor, a água salgada do mar, a própria brisa salgada e a areia levam ao ressecamento do fio, pois removem a gordura natural do cabelo, é o que diz a médica. Os sinais de que os fios estão danificados são cabelos mais rígidos e que quebram com mais facilidade. Somado a isso, a radiação solar também pode gerar malefícios ao couro cabeludo.

"A radiação solar no couro cabeludo pode levar ao aparecimento de lesões de pele, como por exemplo, o câncer de pele. Se for observado algum sinal que antes não existia ou algum sinal que aumentou de tamanho é importante procurar um dermatologista para que ele realize um exame chamado dermatoscopia, responsável por identificar se a lesão é maligna ou benigna", adverte.

Dessa forma, o uso de produtos que contém óleos, vitamina E, pantenol e queratina tornam-se indispensáveis devido a propriedades de proteção solar. Uma outra medida indicada pela dermatologista é usar chapéus e lenços, que atuam como uma barreira física aos danos causados pelo sol, como as queimaduras.

Ela também orienta que para minimizar os danos causados aos fios é recomendado usar um leave-in no cabelo molhado, finalizador que deve ser aplicado com os fios lavados, antes de um dia na praia ou na piscina. Além de reforçar a hidratação, evitar banhos quentes e o uso de aparelhos com calor, como o secador e a chapinha. Em relação à lavagem correta, ela afirma que o cabelo pode e deve ser lavado diariamente, assim como enxaguado com água doce sempre após o banho de mar ou piscina.

"Opte por um shampoo suave e com ação hidratante. Evite os antirresíduos ou de limpeza profunda e invista em um condicionador rico em agentes hidratantes, que ajudam a repor a água do cabelo que foi perdida", diz.

A especialista finaliza destacando a importância de uma dieta equilibrada para a saúde dos fios e do couro cabeludo. Entre os alimentos indicados, estão aqueles ricos em proteínas, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. Por exemplo, peixe, ovo, carne, leguminosas e frutas cítricas. Suplementos a base de polivitaminicos e minerais também são bem-vindos, mas dispensáveis quando se tem uma boa alimentação.

Cabeleireira dá dicas para cuidar do cabelo no verão

Rita Araújo, cabeleireira, e Laura Mendes, cliente (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A cabeleireira Rita Araújo reforça que a exposição prolongada ao sol e sal do mar pode deixar o cabelo com aspecto mais ressecado, embaraçado e quebradiço, comprometendo a saúde capilar, além de potenciais danos de anomalia no couro cabeludo. Para proteger o cabelo desses elementos agressivos, ela recomenda o uso de protetores térmicos, óleos vegetais, máscaras hidratantes e nutritivas, condicionadores e shampoo com tensoativos mais hidratantes e livres de sulfato.

Antes de uma viagem ou passeio para praias e piscinas, Rita orienta que "é essencial que os cabelos estejam saudáveis. Recomendamos que o cliente façam um protocolo pré-férias, rico em tratamentos com lipídios, que podem amenizar esse efeito em contato com o sol. É muito interessante também, antes de frequentar a praia, realizar um cronograma capilar de nutrição e hidratação, usando os produtos mais suaves de higienização capilar e cremes mais nutritivos".

No retorno desses locais, a cabeleireira enfatiza que há tratamentos no salão extremamente benéficos para recuperar a saúde do cabelo. Um exemplo disso é a nutrição rica em óleos vegetais e o tratamento de remoção de metais pesados, como ferro e chumbo, que são encontrados em alta concentração em águas de cidades praianas.

"Quando a cliente chega no salão, é imprescindível investir em procedimentos de detox capilar que removam esses metais pesados, tanto no couro cabeludo quanto na haste capilar. Depois disso, o próximo passo é a nutrição desse cabelo a base de lipídios, como óleos vegetais. Os lipídios são gorduras que agem como uma camada protetora na fibra capilar, sendo uma camada oclusiva que protege a cutícula do cabelo, para que não anexe nenhum tipo de poeira, de pó e de sal nos fios", explica.

A profissional conclui com uma dica valiosa para quem quer garantir a saúde dos fios após o banho de mar ou piscina: não demorar para lavar o cabelo com água doce, uma vez que a permanência do sal leva ainda mais ao ressecamento. Por fim, ela destaca que não recomenda procedimento caseiros com o uso de produtos que não são específicos para o cabelo. "Mesmo os produto 100% naturais podem acometer danos. Hoje a indústria dos cosméticos oferece tecnologias de ponta e mais seguras para isso não acontecer".

Estudante revela truque para cabelo saudável após banho de mar ou piscina

Estudante Laura Mendes realizando processo de nutrição no cabelo (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Laura Mendes, estudante de 16 anos e cliente do salão de Beleza da cabeleireira Rita, não dispensa uma praia ou piscina durantes os dias quentes de verão. E junto com a diversão, vem a responsabilidade de cuidar dos cabelos castanhos e ondulados.

A adolescente compartilha que lavar os fios de três a quatro vezes e hidratá-los uma vez na semana faz parte da sua rotina normal de cuidados. Ela revela ainda que costuma realizar o procedimento de nutrição capilar no salão pelo menos uma vez ao mês.

Já durante o verão, ela destaca que "geralmente, finalizo os fios com cremes específicos para o tipo do meu cabelo. E em questão a piscina ou mar, lavo ele um dia antes e uso uma mistura de óleos para evitar ressecamento após ao banho, reforçando com hidratação depois do evento".

* (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)