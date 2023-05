Veja o vídeo do momento da queda das 13 sacadas do edifício Cristo Rei em Belém

Imagens de câmeras de segurança mostram que a queda de 13 sacadas do edifício Cristo Rei, na rua dos Mundurucus, em Belém, poderia ter provocado danos maiores e até uma tragédia. Vários carros passavam perto do prédio no momento em que as estruturas desabam. As imagens foram liberadas pelo Corpo de Bombeiros e divulgadas pelo jornalista Christian Emanoel, do Grupo Liberal, em suas redes sociais.

Ao todo, 13 sacadas desabaram, começando com a do último andar, que provocou um "efeito dominó" e derrubou todas as demais. O edifício foi evacuado e não há previsão para o fim da interdição. Há um outro conjunto de sacadas no prédio que, de acordo com recomendação do Corpo de Bombeiros, terão que ser demolidas.

Os vídeos mostram que, após a queda, se formou uma grande nuvem de poeira. No estacionamento do prédio, o portão de entrada e pelo menos um carro foram destruídos. O desabamento ocorreu neste sábado e, apesar da gravidade, ninguém se feriu.