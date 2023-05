Bombeiros recomendam demolição das demais sacadas do edifício Cristo Rei; prédio segue interditado

O Corpo de Bombeiros vai recomendar que as outras sacadas do edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, em Belém, sejam demolidas. De acordo com o coronel Oliveira, a corporação ainda não sabe se o projeto arquitetônico ou estrutural estava em condições de receber sacada. Ele informou que o Corpo de Bombeiros aguarda um laudo específico que deve se providenciado pelo síndico do Edifício.

"Mas à princípio, não tendo laudo nenhum, se foi semelhante às condições (das outras 13 sacadas que desabaram), que com certeza foi, ela vai ser demolida. A gente vai sugerir, a gente só vai liberar o prédio e a sugestão do Corpo de Bombeiros é a total demolição dela", declarou Coronel Oliveiral, ressaltando que não é possível nenhum morador retornar aos seus apartamentos enquanto as sacadas estiverem nessas condições de risco.

Ainda de acordo com o coronel, a sugestão vai ser demolir paulatinamente, começando com a primeira sacada, até o último andar. "A condição do prédio em si, não teve dano. O problema está na concepção da sacada, que à princípio o projeto não indicava que iria ter".