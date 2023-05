Desabamento: acesso de veículos continua fechado na manhã deste domingo na Mundurucus com Quintino

Na manhã deste domingo (14), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) continua realizando desvios e interdições em algumas ruas do bairro da Cremação, por causa do desabamento de 13 sacadas do edifício Cristo Rei, localizado na Mundurucus, entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro. O acesso de veículos à rua dos Mundurucus pela Quinto continua fechado.

Veículos da Semob e caçambas estão estacionados na área, que também conta com a presença de bombeiros e equipe da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Neste sábado (13), a Semob também anunciou desvios nas linhas de ônibus que trafegam pela rua dos Mundurucus. Esses veículos pssaram a seguir o seguinte trajeto: rua dos Mundurucus, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Gentil Bittencourt, avenida Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, a destino. Ainda no sábado, os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança após a queda das sacadas.

Liberação do trânsito

De acordo com o coordenador de trânsito da Semob, Isaías Reis, o trânsito na área será liberado ainda neste domingo. Blocos de concreto estão sendo colocados no entorno do prédio, para impedir que veículos trafeguem ou estacionem em frente ao edifício.