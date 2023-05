Desabamento: vizinho relata que passou pelo prédio segundos antes de sacadas caírem

Um morador vizinho do edifício Cristo Rei, onde 13 sacadas desabaram em sequência na manhã deste sábado (13), relatou os momentos de tensão e “pânico” que viveu ao presenciar a queda da estrutura. De acordo com Gilson Araújo, ele e uma amiga passaram pelo local segundos antes do desmoronamento.

VEJA MAIS

“A gente ia almoçar, mas atrasamos um pouquinho porque eu fui mostrar o espaço para uma amiga. Depois resolvemos seguir o caminho e passamos [pelo prédio]. Quando passamos, foi assim, de 5 a 10 segundos no máximo, ele começou a desabar totalmente, só aquele barulho, a poeira subindo e os fios quebrando já em chamas. E aí a gente saiu correndo, desesperado, não teve outra forma. A minha amiga ainda ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo, mas a gente, para não entrar em pânico, respirou fundo e olhou, só o que deu pra fazer foi olhar para trás e correr”, disse o homem.

Desabamento: treze sacadas de um prédio despencam em Belém Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal Carmen Helena/O Liberal

O desabamento no prédio, localizado na rua dos Mundurucus, entre travessa Quintino Bocaiúva e avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém, não deixou vítimas, apenas danos materiais, confirmou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Equipes da Defesa Civil produzem um parecer técnico a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança.