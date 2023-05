Desabamento: Crea afirma que não existiam obras no edifício onde 13 sacadas caíram

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) confirmou à Redação Integrada de O Liberal, que não havia obras no 13º andar do edifício Cristo Rei, onde a primeira sacada desabou na manhã deste sábado (13). A informação confirma o que vizinhos do apartamento da cobertura relataram à reportagem.

Fiscais do conselho, responsável pela emissão de registros de engenheiros de obras, estiveram no prédio, na tarde de hoje, e constataram que não havia qualquer tipo de manutenção no apartamento, como vem sendo especulado. No início da tarde deste sábado (13), as 13 sacadas do edifício, localizado na rua dos Mundurucus, desabaram em sequência.

“Nós subimos até próximo do apartamento e não estavam sendo realizadas obras. Não existe qualquer tipo de manutenção ou revestimento de obras, o próprio síndico fortaleceu essa informação, o coronel do Corpo de Bombeiros também”, afirma o gerente de fiscalização do Crea, Kleber Souza.

“Então, nós não tivemos no que intervir. Não existem denúncias [no Crea] sobre o assunto, não existe qualquer tipo de registro, porque não havia obra”, conclui o especialista.

Equipes da Defesa Civil produzem um parecer técnico a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. O desabamento não deixou vítimas, apenas danos materiais. Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança.