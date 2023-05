Família estacionou carro atingido por destroços alguns minutos antes de desabamento

Pelo menos quatro veículos foram atingidos pelos escombros das 13 sacadas do Edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, em Belém. O desabamento das sacadas, que ocorreu por volta do meio-dia deste sábado (13), atingiu um veículo que seria pertencente a um morador do prédio, um que passava pelo local e outros dois estacionados na entrada da Vila da Paz, vizinha ao condomínio. Uma família havia acabado de estacionar o carro e poucos minutos depois ocorreu o desabamento. Os carros da vizinhança tiveram os para-brisas e vidros traseiros quebrados.

Para Rose Cruz, de 61 anos, uma das proprietárias do veículo modelo Ford Ka Sedan 2015 prata atingido pelos destroços, foi um livramento o filho ou os netos não terem sido atingidos. Eles estacionaram o carro na entrada da vila, em uma vaga que não é da família, poucos minutos antes. Logo em seguida, todos escutaram um grande estrondo e o barulho das sacadas caindo com o desastre.

Carro da família Cruz atingido pelos escombros do Edifício Cristo Rei. (Vito Gemaque / O Liberal)

“Nós íamos para um aniversário e o meu filho estacionou o carro lá na frente. Ele vinha com meus dois netos pequenos. Eles chegaram no carro, estacionaram e logo depois caiu. Foi um livramento de Deus. Só é gratidão mesmo. Foram questão de poucos minutos. Nem cinco minutos depois deles terem entrado em casa”, revela.

O marido de Rose, Ivaldo Cruz, de 66 anos, ainda não sabia o que faria com os danos no carro, já que a família não tem seguro. Ivaldo pretende fazer um Boletim de Ocorrência posteriormente e aguardar para saber o que fará. “Os pedaços de pedra caíram no meu carro, acabou com a lateral e com o outro carro de um amigo”, detalhou.