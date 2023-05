Moradores entram no edifício Cristo Rei para retirar seus pertences neste domingo

Na manhã deste domingo (14), foi autorizada a entrada de um morador por vez para retirar os principais pertences que ainda estão nos apartamentos do edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, em Belém. O prédio segue interditado, sem previsão de retorno das famílias quem vivem nos apartamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, será recomendado que as outras sacadas do edifício sejam demolidadas, para que o prédio seja liberado.

Jorge Gonçalves, de 19 anos, vive no Cristo Rei com a família desde que nasceu. Ele esteve no local neste domingo para tentar pegar alguns pertences. O jovem mora em um apartamento no 11º andar, do mesmo lado das sacadas que caíram. "É muito cedo pra gente estabelecer as dificuldades, porque a gente ainda vai ter que lidar com a nossa rotina normal nessa situação. Nesse fim de semana, a gente está se organizando ainda", declarou.