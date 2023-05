Energia nos imóveis próximos ao edifício Cristo Rei retornou na madrugada deste domingo

O fornecimento de energia para os imóveis localizados no entorno do edifício Cristo Rei, na rua dos Mundurucus, foi normalizado por volta das 3 horas da madrugada deste domingo (14). As casas e prédios comerciais ao redor do edifício estavam sem luz desde a tarde de sábado (13), em razão do desabamento de 13 sacadas do Cristo Rei.

Ruth Helena, coordenadora de um clínica que fica na Mundurucus, conta que os atendimentos no estabelecimento foram afetados por causa da falta de energia e interdição da rua. "Nós fomos bastante prejudicos, pois ficamos sem luz a tarde toda de sábado. Tivemos que suspender os atendimentos ontem. Hoje, nem todos aparelhos voltaram a funcionar, já que eles necessitam ficar ligados com bastante tempo nas tomadas. O fato da via ter sido interditada também nos atrapalhou, os clientes que vieram hoje (domingo) tiveram que estacionar nas redondezas", revelou.