Diácono da Arquidiocese de Belém leva ‘palavra de fé’ para moradores do edifício Cristo Rei

O diácono permanente da Arquidiocese de Belém, Bento José Pimentel, compareceu na manhã deste domingo (14), em frente ao edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, em Belém, para levar uma palavra de fé aos seus moradores. O incidente envolvendo a queda das sacados do edifício ocorreu no começo da tarde do último sábado (13), e não houve registros de feridos no local.

O sacerdote é membro da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, Capela do Sagrado Coração de Jesus, e reside próximo ao edifício Cristo Rei. Ele contou que ficou sensibilizado com os moradores do prédio após o incidente. “Me tocou muito essa realidade dos nossos irmãos com essa ocorrência bem próxima da minha região e vim aqui levar um pouco da palavra. É dever da igreja estar presente nesse momento para partilhar a palavra de Deus, que é sempre consolo e fortalecimento da fé, assim como também fazer com que as famílias se aproximem mais de Deus nesse momento de grande incomodação espiritual e social, pois a realidade das famílias está muito abalada”, comentou.

“Então, a Igreja Católica e nosso Senhor Jesus Cristo sempre estiveram perto das famílias. Basta lembrar a presença de Jesus na casa de Lázaro onde ele chorou. A igreja está aqui, exatamente chorando com essas famílias porque nós sabemos que essa realidade vai ser muito exigente e precisa da graça de Deus para fazer, não só a obra de engenharia do edifício, mas também a recuperação do bem-estar da família, que é o mais importante”, concluiu o diácono.