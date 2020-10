Veja o que abre e fecha durante o feriado da segunda-feira do Recírio

Durante os festejos do Recírio, celebrado nessa segunda-feira (26), encerrando a programação do Círio de 2020, muitos estabelecimentos, áreas de lazer e órgãos públicos terão seu shorários de funcionamento alterados. Confira as principais informações:



Supermercados

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os estabelecimentos devem funcionar de acordo com a determinação de cada empresa.

Centro comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) informou que as lojas do centro comercial de Belém não poderão exigir que seus funcionários trabalhem durante o Recírio.

Órgãos públicos e saúde

Segundo a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará, todos os órgãos públicos sob suas administrações funcionarão normalmente durante o feriado.

Bancos

As agências bancárias abrem normalmente das 12h às 16h.

Lazer

O complexo turístico Estação das Docas e o Parque Estadual do Utinga terão funcionamento normal no dia 26 de outubro.

Como o parque Mangal das Garças e o Bosque Rodrigues Alves fecham todas as segundas-feiras para manutenção, esses estarão fechados no Recírio, retomando suas atividades somente no dia seguinte.

Shoppings

- Shopping Castanheira:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Parque de Diversões: 12h às 22h

- Shopping Pátio Belém:

Lojas: fechadas

Lojas Americanas: das 12h às 22h

Estação Cidadania: das 12h às 17h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Academia: das 6h às 22h30

Cinema: conforme a programação

- Parque Shopping:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme a programação

- Shopping Metrópole:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 22h

Cinema: conforme a programação

-Boulevard Shopping:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

Restaurantes: das 11h às 24h

Cinema: conforme a programação