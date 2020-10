Fiéis foram surpreendidos por projeções na fachada da Basílica

Os fiéis que decidiram ir à Basílica Santuário de Nazaré na noite do último domingo (25) foram surpreendidos por um show de imagens e luzes: o projeto "Cores, Sons e Sensações" iluminou a fachada do espaço com projeções mapeadas que contaram uma parte da história do Círio de Nazaré. Assista:

A intervenção marcou o encerramento da festa mariana e foi realizada pela lei de incentivo à cultura Semear. Segundo a diretoria do Círio, a ideia foi integrar a arte à arquitetura e ao espaço público.

(Thiago Gomes / O Liberal)

A projeção, que durou em média 15 minutos, contou histórias de pessoas e da fé que representa a cultura do povo paraense. No fim, o tema do Círio 2021 também foi revelado aos presentes por meio das imagens.

(Thiago Gomes / O Liberal)

O projeto foi idealizado e dirigido pelo VJ Lobo em parceria com Diretoria do Círio e Arquidiocese de Belém. A produção foi do Muirak Studio e contou ainda com a trilha original composta por Thiago Albuquerque. A realização é da AmpliCriativa.