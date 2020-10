Albano Martins, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, é diagnosticado com covid-19

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Albano Martins, foi diagnosticado com covid-19, e por conta disso, não participou do encerramento do Círio 2020, na manhã desta segunda-feira (26), na Basílica Santuário, em Belém. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da DFN.

Por causa da doença, Albano Martins não compareceu à cerimônia de subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória da Basílica Santuário, ocorrida às 6h30, nem da Santa Missa, que iniciou às 7h. Na coletiva de imprensa, quem o substituiu foi o diretor secretário da DFN, Jorge Xerfan.

Pela primeira vez, o encerramento da festividade nazarena ocorreu com restrições de público, devido à pandemia. Mesmo com as limitações, o encerramento da festividade nazarena, após 15 dias de homenagens, foi marcado pela emoção dos devotos, que tiveram a oportunidade de se despedir do Círio de número 228.