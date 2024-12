Veja como doar sangue nesta quarta (11/12) na parceria entre Grupo Liberal e Hemopa, em Belém

O Grupo Liberal, em parceria com a Fundação Hemopa, realiza mais uma edição de sua tradicional campanha de doação de sangue. O evento será nesta quarta-feira (11), das 8h às 16h, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém. A iniciativa, idealizada pela diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, começou em 2019 e pretende sensibilizar a sociedade sobre a importância do ato de doar sa​ngue. A ação é aberta tanto aos colaboradores da empresa quanto ao público geral.

Uma unidade móvel do Hemopa estará disponível no local para facilitar o processo de doação. O procedimento é simples e seguro. Envolve cadastro, triagem de saúde e, após a coleta, um lanche para a reidratação dos doadores.

Como participar da doação de sangue

Para participar da doação de sangue, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, como o RG. Além disso, o interessado deve atender a alguns critérios específicos:

Ter entre 16 e 69 anos. No caso de menores de 18 anos, é exigida uma autorização dos responsáveis,

Ter peso mínimo de 50 quilos,

É fundamental que o doador esteja em boas condições de saúde e bem alimentado.

Não é permitido estar em jejum no momento da doação.

Onde será a doação de sangue

A parceria do Hemopa com o Grupo Liberal para doação de sangue será nesta quarta-feira (11/12), das 8h às 16h, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, bairro do Marco, em Belém. O evento é aberto ao público.

Parceria solidária

A gerente de captação de doadores do Hemopa, Juciara Farias, ressaltou o papel social da parceria. “Todos os anos, a Fundação Hemopa direciona parcerias que têm como objetivo potencializar a questão da doação de sangue como uma ação de responsabilidade social. É exatamente com esse propósito que mantemos essa parceria de anos com o Grupo Liberal, envolvendo colaboradores, parceiros e a comunidade em torno”, afirmou.

Juciara destacou a relevância das doações no período de festas de fim de ano, quando a demanda por sangue costuma aumentar. “Doar sangue é como dar um presente de Natal a quem precisa, garantindo que pacientes nos hospitais possam ter um Natal e um Ano Novo mais tranquilos”, disse.

Responsabilidade social

Rose Maiorana enfatizou o compromisso do Grupo Liberal com causas sociais. “A cada ano, temos reforçado a divulgação de nossa campanha para ampliar a conscientização das pessoas sobre a causa e aumentar o número de doadores. Um simples ato de se disponibilizar a doar pode mudar histórias e salvar vidas”, celebrou.

Renata Souza, coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, também reforçou a importância da iniciativa. “Nossa responsabilidade envolve a criação de inúmeras iniciativas que promovam e contribuam para o bem-estar de todos, seja nossos colaboradores ou a audiência de um dos nossos veículos. A nossa parceria com o Hemopa, especificamente nessa campanha de doação de sangue, tem o propósito de buscar abastecer o centro e ajudar todos os que precisam de uma transfusão. Em tempos específicos do ano, a demanda pode acabar crescendo e precisamos manter o estoque abastecido para qualquer necessidade, por isso a importância de incentivar campanhas como essa”, declarou.

“Todos os anos, colocamos como prioridade a realização desta ação que tem sensibilizado as pessoas de forma geral. É importante o reforço de ações educativas para mostrar como funciona uma doação e o valor humano dessa atitude. É necessário o reforço de ações educativas e a conscientização de todos, em todas as idades. Para este ano, pretendemos ampliar ainda mais o número de doadores e assim ajudar muito mais pessoas que precisam desse bem tão precioso para sobreviver”, disse a coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal.