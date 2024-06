Pará registra mais de 25 mil doações de sangue até março deste ano; saiba como e quem pode doar

No mundo todo, 14 de junho é celebrado o Dia do Doador de Sangue. A data é uma forma de agradecer e incentivar o aumento das doações regulares. De acordo com o Ministério da Saúde, até março deste ano o Brasil registrou 731.734 doações, sendo 25.027 no estado do Pará. Em alusão ao dia e visando estimular a doação, o MS lançou, nesta sexta-feira (14) a campanha nacional: “Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem”.

Em 2023, com mais de 3,2 milhões de bolsas de sangue coletadas no Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta registrou 1,6% da população brasileira como doadora. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a recomendação é que cada país tenha uma população doadora entre 1% e 3%, mas também que cada região avalie qual a melhor taxa para suprir as demandas locais.

Atualmente, o país conta com 32 hemocentros estaduais, além dos diversos serviços de hemoterapia regionais e municipais, que são serviços públicos de hemoterapia, responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus componentes.

A coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) da pasta, Joice Aragão, exalta a importância do ato de solidariedade. “Neste dia, celebramos aqueles que, com seu gesto altruísta, ajudam a transformar vidas. Convido a todos a se unirem a essa causa vital, pois cada doação é uma prova de amor ao próximo e salva vidas. Junte-se a nós nessa jornada de generosidade, onde cada batimento do coração conta uma história de esperança e renascimento”, pontuou.

Além da campanha, os bancos de sangue de todo o Brasil estarão mobilizados em ações para o fortalecimento da doação. Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa de uma live na noite de hoje sobre o tema, promovida pelo Instituto Henfil e a Revista Fórum.

Ações de solidariedade

O mini aplicativo Hemovida, integrado ao Meu SUS Digital, desempenha um papel fundamental na informação das regras de doação de sangue no SUS. Por meio dessa ferramenta acessível e gratuita, a nova versão da integração com o sistema 'Hemovida Web – Ciclo do Sangue' tem o potencial de ser uma ponte essencial entre os hemocentros da rede pública de saúde e os potenciais doadores.

O aplicativo pode ser utilizado por qualquer cidadão e conta com as seguintes funcionalidades: geolocalização dos serviços hemoterápicos, regras para doar sangue, campanhas e doação autodeclarada.

Como ser um doador: veja quem pode doar sangue

Para participar da campanha e doar sangue, os interessados devem atender aos requisitos básicos estabelecidos pelo Hemopa:

apresentar um documento de identidade oficial com foto (RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte);

ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal);

pesar mais de 50 quilos; estar bem alimentado (não em jejum);

ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

respeitar o intervalo de dois meses entre doações para homens e três meses para mulheres.