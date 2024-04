Hemopa registra aumento de 4% na doação de sangue no primeiro trimestre de 2024

O Pará teve um aumento de 4% nas doações de sangue entre janeiro e março de 2024 nas unidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O número de doadores passou de 31.067, no primeiro trimestre de 2023, para 32.178 novos voluntários, no mesmo período de 2024. No total, foram 1.111 candidatos voluntários a mais de um ano para o outro, ainda segundo dados do Hemopa.

Já em todo o ano de 2023 foram registrados 117 mil candidatos voluntários que compareceram às unidades do Hemopa no Pará. Segundo a Fundação, o aumento nas doações se deve à intensificação de campanhas e ao comparecimento voluntário da população até os pontos de coleta. Entre as ações de conscientização estão a campanha do Dia das Mães, realizada em maio, e o “Junho Vermelho”, em junho, mês em que se celebra o Doador Voluntário de Sangue.

Controle de qualidade

Pensando cada vez mais em garantir a qualidade do sangue e dos hemocomponentes, além da segurança do doador e do paciente que receberá a transfusão sanguínea, o Hemopa trabalha com um rigoroso controle de qualidade durante as etapas de doação, processamento do sangue, análise em laboratório e a distribuição para as agências transfusionais.

Segundo as informações da entidade, existem dois tipos de doação: a convencional, que punciona a veia do doador e enche a bolsa de coleta, em média, com 450 ml de sangue, que é a mais comum. Mas também existe a aférese, que seleciona componentes do sangue, a exemplo do concentrado de plaquetas, que são utilizadas, sobretudo, em pacientes oncológicos.

VEJA MAIS

Assistente social responsável pela captação de doação do Hemopa, Lílian Bouth afirma que há vários pacientes necessitando de transfusão de sangue nos hospitais, como aqueles que fazem tratamentos e os que sofreram algum acidente e necessitam fazer cirurgias.

“A gente sabe que, quando se precisa de uma transfusão de sangue, precisa desse voluntário que se disponibilize e compareça em uma das nossas unidades para realizar a doação. E doar sangue é super rápido, é super fácil, é claro que existem os nossos critérios básicos, mas o principal é ter essa vontade de colaborar com a saúde pública e com a saúde de quem precisa”, ressalta.

Campanha leva 500 doadores ao Hemopa

Uma campanha da Guarda de Nazaré reuniu centenas de voluntários para doar sangue neste sábado (13). O objetivo era de que pelo menos 500 pessoas comparecessem, considerando que mais de 2 mil foram convidadas. Um dos doadores foi Francisco Jorge, de 26 anos, que estava praticando a ação de solidariedade pela décima vez. Para ele, o ato dá esperança a quem mais precisa.

"A nossa campanha da Guarda é para salvar vidas, nada mais importa do que salvar a vida do próximo. Então, a gente se uniu hoje, em campanha, com os nossos outros irmãos e vamos dar essa força”, contou. Segundo o jovem, a primeira doação é “inesquecível”.

Aos 26 anos, Francisco Jorge é aspirante da Guarda de Nazaré e doou sangue pela décima vez (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Quem também estava na fila para fazer a doação de sangue no sábado (13) era a dona de casa Sandra Barbosa, de 38 anos. O seu marido faz parte da Guarda de Nazaré, mas, como passou por uma cirurgia bariátrica, não podia ser doador – ela, portanto, decidiu ser voluntária em seu lugar. Embora nunca tenha doado sangue antes, Sandra precisou fazer uma transfusão quando estava grávida, e até hoje é grata pela boa ação, que devolveu a saúde a ela e a seu bebê.

"Nunca tentei doar, mas eu já recebi. Na minha primeira gravidez precisei de sangue, eu estava com cinco meses de gestação e com muita falta de sangue, muito inchada. E recebi uma doação de sangue, depois disso melhorou a gravidez, desinchei, fiquei super bem”, relembrou. Sandra disse que a sensação de doar é “muito boa”. “Assim como eu recebi, sempre quis doar. Surgiu essa oportunidade e eu estou feliz por isso”.

De acordo com a assistente social Lílian Bouth, o Hemopa trabalha com essas parcerias e incentiva os grupos a virem realizar a doação de sangue. “A gente sempre faz esse apelo, junte o seu grupo, a sua comunidade, e venha realizar a doação de sangue”, convidou. A profissional ressaltou ainda que a instituição busca a manutenção do estoque de sangue e, consequentemente, o atendimento de todo qualquer paciente que necessite de uma transfusão de sangue.

Além do Hemocentro, localizado na Avenida Serzedelo Corrêa, esquina com Rua dos Caripunas, em Belém, tem também os postos de coleta no bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping) e no bairro Batista Campos, no Shopping Metrópole, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A rede conta também com hemocentros e hemonúcleos nos municípios de Castanhal, Santarém, Marabá, Abaetetuba, Altamira, Capanema, Redenção e Tucuruí.

Requisitos para doação de sangue

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação - CNH, carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista e carteira profissional emitida por classe). São aceitos documentos digitais com foto.

Ter idade entre 16 e 69 anos, (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal)

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos

Pesar no mínimo 50 kg

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas

Estar em boas condições de saúde

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres

Quem se vacinou contra a dovid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas

Quem teve covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura