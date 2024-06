Veja 16 opções de restaurante com comida japonesa em Belém

A gastronomia japonesa, aliada ao toque especial brasileiro, ganhou os corações dos amantes de comida oriental. Com isso, neste dia 18 de junho, Dia da Imigração Japonesa no Brasil, a redação integrada do Grupo Liberal traz 16 opções de lugares onde são servidos as mais variadas possibilidades de comida japonesa, que vai desde o sushi hot ao temaki frito. Veja a lista:

VEJA MAIS

1 - Sushi Boulevard

O Sushi Boulevard (@sushiboulevard) é um dos mais conhecidos e um dos mais procurados pelos amantes da culinária japonesa. Presente em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém, ele conta com unidades na Senador Lemos, na Avenida Duque de Caxias, em Belém; e na Cidade Nova, em Ananindeua. O estabelecimento traz uma diversidade de opções em seu cardápio, podendo ser experimentado cuidadosamente por meio do rodízio que é ofertado aos clientes.

2 - Sushi Ruy Barbosa

Localizado na Travessa Rui Barbosa, bairro Batista Campos, o Sushi Ruy Barbosa (@sushiruybarbosa) é um dos mais tradicionais espaços de culinária japonesa em Belém. Além de oferecer um cardápio diversificado, os drinks autorais também chamam bastante atenção dos frequentadores do estabelecimento. Eles também realizam entrega de pedidos por delivery, além do atendimento presencial.

3 - Ryori Belém

O Ryori Belém (@ryoribelem) localiza-se nas dependências no térreo do Shopping Bosque Grão Pará, na avenida Centenário. Além de ofertar ao seu público uma tradicional comida japonesa, o local também tem opções de pratos executivos e delivery. O espaço funciona de domingo à quinta-feira, das 11h30 às 23h, e de sexta-feira à sábado, de 11h30 às 00h.

4 - Sushi Woman

Com duas unidades em Belém, uma na Rua Diogo Moia e outra na Avenida Conselheiro Furtado, o Sushi Woman (@_sushiwoman) tem no seu cardápio uma enormidade de opções de sushi frito, destacando-se o temaki hot super recheado. Ele também oferece opções tanto para quem prefere comer no local, como para aqueles que optam pela comodidade de receber seu pedido em casa, por delivery.

5 - Sushi Inkasa

Na Rua Antônio Barreto, bairro do Umarizal, o Sushi Inkasa Belém (@sushiinkadabelem) conta com um ambiente bem receptivo e um cardápio bem diversificado. Além do rodízio, o lugar promove a ‘Super Terça', com preços promocionais para atrair ainda mais os amantes de uma boa comida japonesa.

6 - Tayô Sushi Belém

No bairro da Marambaia, na avenida Rodolfo Chermont, o Tayô Sushi Belém (@taiyosushibelem) tem como um dos seus carro-chefe a yakissoba, como sendo um dos pratos mais divulgados pelo espaço. Os temakis e o sushi hot também são os queridinhos do público que frequenta o restaurante. O Tayô também conta com serviços de delivery.

7 - Tokyo Temakeria

O Tokyo Temakeria (@tokyotemakeria), na avenida Rômulo Maiorana, barco do Marco, oferece tanto os temakis tradicionais quanto o frito. Ele possui uma boa diversidade de opções, mas quem mais se destaca, e não poderia ser diferente, são os temakis, com diversos sabores e formas.

8 - Kintai Sushi

Para quem prefere uma opção mais gourmet, o Kintai Sushi (@kintaisushi) é a opção certa. O espaço funciona todos os dias, de 18h às 00h. Ele consegue atender tanto o público de Belém, na rua Bernal do Couto, quanto de Ananindeua, no conjunto R. Abelardo Conduru, seja na forma presencial, ou por meio de delivery.

9 - I Love Sushi Belém

O Love Sushi Belém (@ilovesushibelempa) oferece aos seus clientes, nada mais, nada menos, que o sushi burguer. Esse e outros produtos chamam a atenção de quem pretende comer uma comida japonesa no jantar. Pode-se observar também uma diversificada opções de sushis e yakissoba. O espaço fica na rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos.

10 - Bentô Sushi

Com duas unidades localizadas na Avenida Dr. Moraes e na Duque de Caxias, o Bentô Sushi (@bentosushibelem) conta com um drink que possue tanto destaque nas redes sociais no local, feito com kiwi, como um cardápio repleto de opções frias e quentes, como o sushi hot.

11 - Chef do Sushi

O Chef do Sushi (@chefdosushi) conta com atendimento exclusivamente por delivery, estando na principal plataforma de pedidos de comida, mas podendo fazer por meio do WhatsApp do estabelecimento.

12 - Sansei Temakeria

Outro lugar que tem o temaki como sua especialidade, é o Sansei Temakeria (sanseitemakeria). Localizado na rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal. Em seu menu, ele ainda conta com opções incomuns, como o ceviche e opções fritas.

13 - Shinko Sushi

O Shinko Sushi (shinkosushibelem) também é o lugar com atendimento exclusivo para delivery. Tanto o cardápio variado como o pedido são feitos por meio do link disponibilizado pelo estabelecimento na descrição do seu perfil em rede social.

14 - Oba Sushi

O Oba Sushi Belém (@obasushibelem_) também oferece opções por meio de aplicativo de comida, mas, conta com unidades bem convidativas para saborear boas peças de sushi hot, hot filadélfia, temakis e sashimis. As unidades ficam na avenida Duque de Caxias e na rodovia Augusto Montenegro.

15 - Kaijin Izakaya

O Kaijin Izakaya (@kaojinizakaya) é quem se dispõe a oferecer um cardápio bem mais diversificado, sem o foco nos famosos sushis e temakis. Opções como o lámen e gyozinha de entrada são destaque do lugar, que fica localizado na av. Gov Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. Além de uma ambientação imersiva a cultura japonesa, com música ao vivo e culinária nada convencional.

16 - Mateus Sushiman

Localizado na rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, o Mateus Sushiman (@mateussushiman) oferece aos clientes um cardápio variado de culinária oriental, que conta com entradas, pratos principais, como combinados de sushi, yakissoba e até prato kids. O espaço também funciona por delivery.

*(estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)