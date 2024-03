'Tesouros do Japão': Exposição celebra a cultura japonesa em shopping de Belém

Até o dia 31 de março, os admiradores da cultura japonesa terão a oportunidade de mergulhar em uma jornada fascinante da cultura nipônica em Belém com a exposição "Tesouros do Japão". O evento oferecerá uma variedade de atrações gratuitas aos visitantes.

Em parceria com o Consulado do Japão e a Daiso Japan Brasil, o shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro se tornará o centro da cultura japonesa na capital paraense com exposições de bonecas e maquetes, mergulhando na delicadeza e na riqueza cultural do país.

"Essa exposição apresenta diversas atrações da cultura japonesa. A população do Pará já convive com a cultura japonesa devido à forte presença da comunidade nipo-brasileira. Espero que essa exposição possa despertar ainda mais interesses para que os paraenses visitem o Japão", ressalta Keiko Kikuchi, Cônsul do Japão em Belém.

O evento está sendo realizado na Praça 02 do Parque Shopping Belém e, além das exposições, os visitantes ainda terão a oportunidade de assistir a apresentações de Taiko ao final da tarde nos dias 23 e 30 de março. O som envolvente e pulsante da percussão poderosa e ritmada do Taiko ecoará pelos corredores do empreendimento, proporcionado uma experiência sensorial única ao público.

"Esta iniciativa não só visa promover a cultura japonesa, mas também fortalecer os laços de diversidade e intercâmbio cultural em nossa comunidade. Estamos muito felizes em receber essa exposição que proporcionará aos paraenses uma experiência imersiva na riqueza e beleza da cultura japonesa", afirma Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço

Exposição "Tesouros do Japão"

Onde: Praça 02 do Parque Shopping Belém. Avenida Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém

Quando: Até 31 de março de 2024

Horário: De segunda a sábado de 10h às 22h e aos domingos das 12 às 22h.

Entrada gratuita