Vai fazer o Enem? Professor ensina como estudantes paraenses podem conquistar mil na prova

Os estudantes paraenses vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos próximos dois finais de semana, 21 e 28 de novembro. Agora, mais do que nunca, é importante o candidato controlar o nervosismo e manter o foco nas questões, montando estratégias de estudos que serão fundamentais para um bom resultado.

Antônio Almeida, professor da disciplina História em uma escolar particular de Belém há 43 anos, afirma que os alunos devem, primordialmente, prezar pelo descanso físico e mental, para que no momento da prova consigam colocar em prática, de maneira natural e tranquila, o aprendizado acumulado ao longo dos três anos de Ensino Médio. Virar a madrugada estudante ou realizar infinitas revisões de véspera são atitudes reprovadas pelo docente. Ele reforça que o descanso é primordial para o sucesso do candidato.

"O Enem exige um esforço intelectual que por si mesmo já gera cansaço por fazer a prova. São dadas situações problemas que exigem um exercício de inteligência. As questões dão informações para marcar uma alternativa correta que cabe naquele caso. Então, é preciso chegar lá para fazer [o teste] bem fisicamente, psicologicamente e mental", reitera.

Quer tirar uma boa nota na prova? Siga as quatro dicas dadas pelo professor e conquiste a sua vaga no vestibular:

Faça revisões

Rever conteúdos ajuda a fixar o conteúdo estudado contribuindo para que o aluno continue mantendo um ritmo de aprendizado.

Estude fazendo questões de provas antigas

Em vários sites de educação, as antigas provas do Enem estão disponíveis. O aluno pode ir sentindo como é o formato da prova ao tentar resolver as questões e refletir sobre as habilidades do exame, como a interpretação e a relação dos conteúdos e o comando da questão.

Leia livros, revistas, assista filmes e veja jornal

Uma gama de conteúdos pode contribuir na apropriação de novas ideias e na evolução intelectual. Além de ser benéfico, ajuda a trabalhar a mente e criar senso crítico. Ler também ajuda em uma melhor escrita, aumento de vocabulário e organização de informações.

Assista vídeo aulas

As aulas online podem ser ótimas para realizar revisões de conteúdos e auxiliam na fixação do aprendizado. Além de serem bastante dinâmicas e divertidas.

Amanda Martins, estagiária do portal O Liberal, com supervisão de Tainá Cavalcante.