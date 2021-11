Psicóloga dá dicas de como preparo emocional e descanso da mente ajudam na aprovação no Enem

A maioria dos candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos finais de semana, 21 e 28 de novembro, costumam ficar ansiosos e estressados às vésperas da prova por se tratar de um momento decisivo na vida estudantil: a aprovação no vestibular. Dormir mal por ficar até altas horas da madrugada estudando, ou não comer corretamente antes de ir para a avaliação, podem ser atitudes que vão aumentar a tensão do aluno e atrapalhar no teste avaliativo.

Mas como se manter emocionalmente estável e driblar as sensações negativas em um momento de total nervosismo e em plena pandemia? A mestra em Psicologia Escolar e Educacional, Célia Regina Amaral, explica que o estudante deve cuidar de aspectos que são fundamentais, como priorizar o descanso e o sono. Na noite em que antecede a prova, ao se deitar para dormir, o aluno deve se organizar para desligar os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes, tomar um chá de camomila ou até um banho para relaxar.

"O candidato precisa dormir cedo, para que sua mente fique tranquila, se alimentar adequadamente e não pegar mais nos seus livros e cadernos. Seria importante também que o candidato procure fazer uma higiene mental, como assistir filmes, fazer passeios", acrescenta a profissional.

De acordo com Célia, a família e os amigos próximos também podem desempenhar um papel fundamental na manutenção do equilíbrio emocional do aluno. São essas pessoas mais íntimas que vão poder oferecer apoio e abrir espaços para conversas, que ajudarão a minimizar os impactos da ansiedade sobre o candidato que irá enfrentar uma prova cansativa e de longas horas.

Confira cinco dias da psicóloga para ficar relaxado e fazer uma excelente prova:

Evite consumir alimentos que possuem cafeína

Ingerir café ou energéticos antes de fazer a prova podem ajudar a potencializar a produção do hormônio adrenalina e, consequentemente, deixando o candidato em estado de euforia, o que pode gerar prejuízo no desempenho intelectual durante a prova.

Não faça revisões de exercício antes de sair de casa ou no local da prova

Quanto menos informações o aluno tiver acesso nas horas que antecedem a prova, melhor para ele, pois fará o teste com o cérebro mais descansado e, isso pode ser um fator determinante.

Uma noite de sono tranquila

Estudos comprovam que ficar sem dormir durante longos períodos pode afetar a concentração. Por isso, o estudante precisa descansar durante no mínimo oito horas ininterruptas durante a noite anterior à prova. Um descanso merecido o ajudará a fazer uma boa prova.

Faça exercícios de respiração e expiração

Assim que chegar na sala, antes de começar a fazer a prova, tente realizar um exercício de inspiração e expiração. Encha os pulmões inspirados pelo nariz e solte pela boca. Repita por pelo menos três vezes, inspire e expire. Isso pode ajudá-lo a diminuir as tensões e aliviar a ansiedade.

Evite comparações na hora da prova

Não fique se comparando com os outros candidatos. Não é porque os outros estão saindo e entregando a prova que você precisa sair também. Cada um saber o que é melhor para si, o que tem que focar, se é melhor começar pela redação ou pelas questões. Siga o seu ritmo.



