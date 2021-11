Na véspera do Enem deste domingo, alunos devem descansar e ter boa noite de sono

Na véspera do Enem 2021, o aluno deve descansar e ter uma boa noite de sono. É o que recomenda o professor Antônio Luís, coordenador do Polo Metropolitano Pré-Enem, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). E, nesta sexta-feira (19), a Seduc está promovendo, das 8 até no máximo 16 horas, mais um aulão do programa "Enem Pará Itinerante", no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves - Centur, em Belém. Com a participação de 800 alunos, essa iniciativa busca assegurar a competitividade dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, que será realizado nos dias 21 (neste domingo) e 28 de novembro, em todo o país.

A revisão vai abordar conteúdos focados em recorrências, com questões presentes todos os anos nas provas, mas que os alunos ainda apresentam dificuldade de compreensão. Vale ressaltar que toda a programação é direcionada aos estudantes da rede pública estadual que estão concluindo o Ensino Médio, em 2021, além daqueles que já concluíram os estudos em anos anteriores.

Durante todo o aulão, os participantes recebem materiais de estudos para que estejam aptos a encarar as provas do Enem e, também, orientações para hábitos mais saudáveis e conteúdos revisados por especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, além da Redação.

O professor explicou que o aulão é o desfecho de todo um trabalho que vem sendo desenvolvendo desde agosto, para preparar o aluno para fazer uma boa prova no Enem. “A gente vai repetir essa aulão na próxima semana, para a segunda fase, que será dia 28”, disse. Nesse período, houve aulas, oficinas, palestras. Eles também estudaram em casa, por meio de uma plataforma digital. No sábado, um dia antes da prova, o professor também orienta que os alunos façam uma alimentação leve e não comer coisas que não estão acostumados a comer. E, no dia da prova, levar uma garrafa de água e, principalmente, manter a calma. “No sábado, ele descansa e, no domingo, faz a prova”, afirmou. O aluno vai responder 90 questões objetivas, além da Redação. Cada questão tem que responder em três minutos, para que, assim, consiga fazer todas as questões no tempo previsto.