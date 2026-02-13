Vai chover no Carnaval? Confira a previsão do tempo em Belém nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro
Os dados do Climatempo apontam alta probabilidade de chuva
O Carnaval 2026 já começou e, em Belém, a grande pergunta é se vai chover nos dias de folia — e a resposta é sim, segundo dados do Climatempo. Com altas temperaturas e umidade, os foliões da Região Metropolitana devem se preparar adequadamente para curtir o festejo. Confira abaixo a previsão do tempo para os dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.
Previsão do tempo — Carnaval Belém 2026
📆14 de fevereiro, sábado
- 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
- 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
- ⛈️ Chuva: 90% de chance, principalmente de 02 a 04h e de 14h a 16h
- 💧 Umidade do ar: 98%
📆15 de fevereiro, domingo
- 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
- 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
- ⛈️ Chuva: 93% de chance, principalmente de 14h a 19h
- 💧 Umidade do ar: 99%
📆16 de fevereiro, segunda-feira
- 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
- 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
- ⛈️ Chuva: 91% de chance, principalmente de 05h a 07h e de 14h a 16h
- 💧 Umidade do ar: 98%
📆17 de fevereiro, terça-feira
- 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
- 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
- ⛈️ Chuva: 91% de chance, principalmente de 00h a 04h e de 14h a 19h
- 💧 Umidade do ar: 97%
