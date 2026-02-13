Capa Jornal Amazônia
Vai chover no Carnaval? Confira a previsão do tempo em Belém nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro

Os dados do Climatempo apontam alta probabilidade de chuva

Lívia Ximenes
fonte

A previsão é de chuva para todos os dias de Carnaval em Belém (Foto/Divulgação/Freepik: @Kireyonok_Yuliya)

O Carnaval 2026 já começou e, em Belém, a grande pergunta é se vai chover nos dias de folia — e a resposta é sim, segundo dados do Climatempo. Com altas temperaturas e umidade, os foliões da Região Metropolitana devem se preparar adequadamente para curtir o festejo. Confira abaixo a previsão do tempo para os dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.

VEJA MAIS

image Criança de 5 anos morre após ser soterrada em deslizamento provocado por chuva no RJ

image Carnaval deve ser marcado por chuva intensa em diversas regiões do Pará
Previsão indica volumes elevados durante o feriado, com impacto em municípios do sul, sudeste, litoral e no Marajó

image Vídeo: chuva forte faz restaurante alagar e arraia aparece no local; veja!
A cena inusitada viralizou na web.

Previsão do tempo — Carnaval Belém 2026

📆14 de fevereiro, sábado

  • 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
  • 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
  • ⛈️ Chuva: 90% de chance, principalmente de 02 a 04h e de 14h a 16h
  • 💧 Umidade do ar: 98%

📆15 de fevereiro, domingo

  • 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
  • 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
  • ⛈️ Chuva: 93% de chance, principalmente de 14h a 19h
  • 💧 Umidade do ar: 99%

📆16 de fevereiro, segunda-feira

  • 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
  • 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
  • ⛈️ Chuva: 91% de chance, principalmente de 05h a 07h e de 14h a 16h
  • 💧 Umidade do ar: 98%

📆17 de fevereiro, terça-feira

  • 🌡️ Temperatura: entre 23ºC e 29ºC
  • 🥵 Sensação térmica: entre 23ºC e 26ºC
  • ⛈️ Chuva: 91% de chance, principalmente de 00h a 04h e de 14h a 19h
  • 💧 Umidade do ar: 97%

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

