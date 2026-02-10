Capa Jornal Amazônia
Vídeo: chuva forte faz restaurante alagar e arraia aparece no local; veja!

A cena inusitada viralizou na web.

O Liberal

Uma arraia foi flagrada recentemente próximo à porta de um restaurante na cidade de Miranda, município de Mato Grosso do Sul (MS) situado a 207 km de Campo Grande.

O animal aquático surgiu no estabelecimento após dias de chuvas intensas, que causaram o alagamento do local. Veja:

A visita inusitada, ocorrida na Pousada Pantanal Refúgio da Ilha, foi divulgada pelo perfil de Instagram Nosso MS. A publicação destacou o ocorrido com a legenda: “MS é diferente: arraia aparece em restaurante no coração do Pantanal”.

Nos comentários da postagem, os internautas expressaram encantamento com a "surpresa". As reações variaram de "carinhas apaixonadas" a elogios ao som da natureza presente no registro. A publicação gerou grande carinho pela visitante inesperada.

