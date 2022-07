Vacinação em Belém paralisa no final de semana e retorna na segunda (11/07)

A vacinação contra covid-19, gripe e sarampo, em Belém, segue normalmente nesta sexta-feira (8). No entanto, no sábado (9) e no domingo (10), os serviços não estarão disponíveis e só serão retomados na segunda-feira (11). Os pontos de atendimento seguem nos locais já conhecidos pelo público: nas unidades básicas de saúde; unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF); shopping centers; e na Unama Alcindo Cacela.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que o município tem as seguintes vacinas contra covid-19 em estoque: Coronavac, Janssen, Pfizer e Astrazeneca. Esta última destinada a maiores de 18 anos — exceto gestantes e puérperas — e para aplicação da segunda dose e doses de reforço.

Por enquanto, a quarta dose contra covid-19 está disponível para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão. Pessoas com 40 anos ou mais, os trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento que receberam as três doses há quatro meses ou mais, também estão aptos a receber a quarta dose.

VEJA MAIS

Quem pode se vacinar contra gripe e sarampo

Desde o último dia 26 de junho, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida. A Sesma ampliou o público para avançar ainda mais na cobertura vacinal, como orientou o Ministério da Saúde.

Contra o sarampo, as vacinas estão disponíveis para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição. Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Veja onde se vacinar (sexta-feira, 8 de julho):

- Postos de vacinação da rede municipal (UBS e ESF), das 8h às 17h;

- Universidade da Amazônia (Unama) campus Alcindo Cacela, das 9h às 17h;

- Shoppings centers: Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping, das 14h às 20h; e IT Center, das 8h às 17h