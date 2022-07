Belém oferece gratuitamente teste rápido contra covid-19; saiba quais são os locais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), anunciou na tarde desta segunda-feira (4), que a cidade está preparada para fazer a testagem contra a covid-19. De acordo a pasta, os locais onde o exame está disponível foram reabastecidos e oferecem, gratuitamente, o teste, no horário de funcionamento das unidades, que é das 8h às 17h.

Segundo a Sesma, o teste rápido está disponível em 36 locais da rede municipal – incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Hospitais de Pronto-Socorro – e no Hospital Dom Vicente Zico, conveniado ao município.

O diretor de Vigilância à Saúde, Adriano Furtado, lembra que o teste deve ser feito por qualquer pessoa que esteja, há pelo menos três dias, com sintomas gripais, como coriza, tosse, falta de ar, febre e dores de cabeça e no corpo. “É importante que a população dê preferência ao exame oferecido pela rede pública, onde a notificação, em casos positivos, é mais célere”, diz.

Monitoramento nas férias escolares

No mês das férias escolares, os distritos que recebem grande quantidade de visitantes estão na lista de locais com teste disponível. “Somente em Mosqueiro temos quatro pontos de testagem, e mais um em Outeiro e outro em Cotijuba”, destaca o diretor.

Segundo ele, ao oferecer o teste contra a covid-19, a Prefeitura de Belém segue com a política de monitoramento constante da pandemia na capital. “Apesar da vacinação ter avançado, acompanhamos o comportamento da epidemia, e os testes fazem parte dessa estratégia. A detecção precoce de casos ajuda a melhorar a assistência”, conclui.

Onde fazer o teste de covid-19 gratuito em Belém?

O teste contra a covid-19 está disponível nas seguintes UBS:

Águas Lindas

Baía do Sol

Bengui I

Bengui II

Cabanagem

Carananduba

Condor

Cotijuba

Cremação

Curió

Fátima

Guamá

Icoaraci

Jurunas

Maguari

Marambaia

Maracajá

Outeiro

Paraíso dos Pássaros

Pratinha

Providência

Sacramenta

Sideral

Tapanã

Telégrafo

Terra Firme

A população também pode fazer a testagem nos dois Prontos-Socorros da capital (Umarizal e Guamá) e no Hospital Geral de Mosqueiro, além do Hospital Dom Vicente Zico. Outros locais com o serviço disponível são as UPAs de Icoaraci, Marambaia, Jurunas, Sacramenta e Terra Firme.