Usinas da Paz se tornam postos para regularização eleitoral a partir desta segunda (25)

O prazo para regularizar o título eleitoral termina no próximo dia 4 de maio e para auxiliar os eleitores que precisam regularizar o documento o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) instalou um polo de atendimento nas três unidades das Usinas da Paz: Cabanagem, Icuí-Guajará e Nova União, e em Marituba, na região metropolitana de Belém. O serviço começa a funcionar às 9h, nesta segunda-feira (25). Com informações da Agência Pará.

VEJA MAIS

Os eleitores e eleitoras podem se dirigir às Usinas da Paz de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 17h. Os documentos necessários são: documentos originais de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade) à exemplo de RG ou Certidão de nascimento ou casamento, e comprovante de residência recente (últimos 3 meses).

O serviço também está disponibilizado digitalmente, então, qualquer pessoa pode realizar o atendimento online no site do TRE. O prazo será encerrado faltando 150 dias para as Eleições e, de acordo com a Lei 9.504/97 (a chamada Lei das Eleições), após essa data não será possível incluir ou excluir informações do eleitorado.

Todos os serviços

Nas Usinas da Paz também é possível solicitar os serviços de emissão da primeira e segunda via do título eleitoral, mudança do local de votação, atualização dos dados pessoais, solicitação de seção com acessibilidade (para pessoas idosas, com deficiência e/ ou mobilidade reduzida), inclusão do nome social (para as pessoas LGBTQIA+) e regularização da situação eleitoral.

A votação é obrigatória para as pessoas maiores de 18 anos e facultativa para os jovens de 16 e 17 anos, no entanto, jovens que ainda não possuem o título eleitoral e desejam exercer a sua cidadania nas urnas e tem 15 anos, mas completam 16 anos até o dia 2 de outubro - data do primeiro turno das eleições - , já podem emitir a primeira via do título eleitoral.

Para as pessoas do gênero masculino, que têm ou irão completar 19 anos em 2022, precisam apresentar o documento que comprova a quitação com a Justiça Militar, para emitir o título eleitoral.

Serviço - regularização eleitoral

Tipo de serviço: atendimento presencial do TRE-PA nas Usinas da Paz

Data: 25 de abril a 4 de maio, de segunda a sexta-feira.

Horário: 9h às 17h.

Locais: UsiPaz Cabanagem: Av. Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin, em Belém;

UsiPaz Icuí-Guajará: Estrada do Icuí Guajará com a Avenida Independência, em Ananindeua;

UsiPaz Nova União: Passagem Bom Sossego com a Rua Dez de Dezembro, em Marituba.

Documentos: documentos originais de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade) à exemplo de RG ou Certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência recente (últimos 3 meses).

Mais informações: Disque Eleitor - funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14h e atende todo o estado do Pará, inclusive ligação a cobrar. Basta ligar para o (91) 3346-8100 ou no site, acessando aqui.