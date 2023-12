UFPA recebe o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Síntese da Biodiversidade Amazônica

As potencialidades da flora e fauna da Amazônia e seu respectivo aproveitamento para que essa região possa se desenvolver de forma sustentável serão foco da programação de lançamento na segunda-feira (11), em Belém, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Síntese da Biodiversidade Amazônica (INCT-SinBiAm). O evento começará às 9h, no Auditório Arlindo Pinto, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA), e será concluído no dia 13, com ampla programação reunindo especialistas no assunto.

O INCT-SinBiAm configura-se a partir da rede colaborativa e esforços de pesquisa desenvolvidos por meio do Centro de Síntese em Biodiversidade e

Serviços Ecossistêmicos (Sinbiose), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O Instituto reúne grupos de trabalho em pesquisas de síntese com foco na biodiversidade e na integração Ciência-Sociedade, no contexto do bioma Amazônia.

Desse modo, o Instituto visa fortalecer e ampliar uma rede de colaboração focada em pesquisas de síntese sobre a biodiversidade florestal e aquática amazônica; informar as práticas e políticas públicas focadas na educação, conservação e manejo sustentável; e promover a formação das futuras gerações de tomadores de decisões, educadores e cientistas atuando na Amazônia.

Desenvolvido pelo INCT-SinBiAm, o projeto Síntese para Políticas na Amazonia (SinPAm) é co-financiado pelo instituto Policy Bristol da Universidade de Bristol, do Reino Unido, e vem realizando atividades colaborativas com grupos sociais (lideranças de comunidades indígenas e tradicionais, tomadores de decisão, gestores, legisladores, ONGs) dentro e fora da Amazônia, para identificar as lacunas entre a ciência e a prática e as perguntas-chave para informar as políticas ambientais e de conservação na Amazônia.

Lançamento

O evento de lançamento do INCT-SinBiAm será realizado em conjunto com a primeira oficina participativa do projeto SinPAm, agregando aos pesquisadores do Instituto representantes de grupos sociais e instituições colaboradores do projeto, como o ICMBio, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do

Meio Ambiente e estudantes/lideranças Indígenas e Quilombolas.

A abertura do evento ocorrerá nesta segunda-feira (11), às 9h, no Auditório Arlindo Pinto do Instituto de Ciências Biológicas, no Setor Básico do Campus Guamá da UFPA, em Belém. Deverão estar presentes representantes de órgãos como ICMBio, Ministério dos Povos Indígenas e Ministério do Meio Ambiente.

Confira a programação do evento:

11/12/2023 (segunda-feira)

9:00 – 9:30 Abertura e Apresentação do Comitê Gestor e Organização

do Evento

Conferencistas:

Leandro Juen (Universidade Federal do Pará)

Filipe França (Universidade de Bristol)

Fabricio Baccaro (Universidade Federal do Amazonas)

Juliana Schietti (Universidade Federal do Amazonas)

Local: Auditório Arlindo Pinto, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Av.

Perimetral, 2-224 - Guamá, Belém - PA, 66077-830, Brasil

9:30 – 10:30 Mesa de Abertura “Investimentos em pesquisa de

biodiversidade Amazônica”

Mediação: Leandro Juen (Universidade Federal do Pará)

Conferencistas:

Emmanuel Zagury Tourinho (Reitor da Universidade Federal do Pará)

Marcel do Nascimento Botelho (Fapespa - Fundação Amazônia de

Amparo a Estudos e Pesquisas);

Lis Fernandes Stegmann (Pesquisadora, Embrapa Amazônia Oriental)

Adriana Malheiro Alle Marie (Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da

Universidade Federal do Amazonas)

10:45 – 12:00 Conferência Magistral “Pesquisas de Síntese da

Biodiversidade em contextos globais e amazônicos”

Mediação: Dra. Juliana Schietti (Universidade Federal do Amazonas)

Conferencista:

Dra Paula Drummond (Maritaca Comunicação Cientifica e Responsável

pela Comunicação Cientifica do Centro de Síntese em Biodiversidade e

Serviços Ecossistêmicos (SinBiose/CNPq)

13:30 –14:00 Síntese para Políticas na Amazonia: resultados iniciais

Mediação: James Moura

Conferencista: Filipe França (Universidade de Bristol)

14:00 – 15:30 Oficina participativa: Identificação de Perguntas

Prioritárias para a Conservação da Amazonia

Mediação: James Moura (Universidade de Bristol)

Facilitação: Filipe França (UoB), Leandro Juen (UFPA), Juliana Schietti e

Fabrício Báccaro (UFAM), Rafaella Maciel (UoB/Universidade de Brasília).

15:45 – 17:30 Oficina de Avaliação Coletiva das Perguntas Prioritárias

para Conservação da Amazônia

Facilitação: James Moura (Universidade de Bristol)



12/12/2023 (terça-feira)

08:30 – 10:30 Gestão e Planejamento Geral do INCT-SinBiAm - Parte

1/3

Mediação: Leandro Juen (UFPA), Filipe França (UoB), Juliana Schietti e

Fabrício Baccaro (UFAM)

Público: Colaboradores/as do INCT-SinBiAm

10:45 – 12:00 Gestão e Planejamento Geral do INCT-SinBiAm - Parte

2/3

Mediação: Leandro Juen (UFPA), Filipe França (UoB), Juliana Schietti e

Fabrício Baccaro (UFAM)

13:30 – 17:00 Gestão e Planejamento Geral do INCT-SinBiAm - Parte

2/3

Auditório Arlindo Pinto, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Av.

Perimetral, 2-224 – Guamá e e SAT 3 e Lap8, todos no mesmo prédio do

auditório do ICB.,

16:30 – 17:30 Gestão e Planejamento Geral dos GTs doINCT-

SinBiAm - Parte 1/2



13/12/2023 (quarta-feira)

08:30 – 10:00 Gestão e Planejamento Geral dos GTs doINCT-SinBiAm

- Parte 2/2

Local: Auditório Arlindo Pinto e SAT 5, no mesmo prédio do auditório do

ICB.

Mediação: Leandro Juen (UFPA), Filipe França (UoB), Juliana Schietti e

Fabrício Baccaro (UFAM)

- 10:20-10:40: Plano de ação p/ construção do website da rede INCT-SinBiAm

- 10:40-11:00: Repasse do código de conduta/gestão da rede INCT/SinBiAm

- 11:00-11:30: Propostas recentemente aprovadas (PPBios, FLF) e editais abertors (Amazonia 10+,

Workshops Brazil-UK, etc)

- 11:30-12:00: Discussão geral, potenciais datas para a reunião online, e encerramento