Belém recebe 7ª edição do ‘Seminário de Palhaçaria’ para celebrar a arte do riso na Amazônia

Belém vai ser palco de hoje, 8, até o dia 10 de dezembro, o “VII Seminário de Palhaçaria de Belém - Palhaços, Palhaças e Palhaces da Amazônia”, promovido pelo projeto Clown Nosso de Cada Dia, na Casa dos Palhaços, na Tv. Piedade, no bairro do Reduto. O evento, que está em sua 7ª edição, promete três dias repletos de vivências, toda de conversas, comunicações de pesquisa e apresentações artísticas, tudo isso em uma atmosfera de alegria e criatividade. A programação é aberta ao público, começam às 9h, e as inscrições podem ser feitas até o final desta sexta-feira, mas a organização orienta que a “matrícula” precisa ser feita previamente para garantir a participação e a melhor organização das atividades.

O evento foi especialmente direcionado a pesquisadores, estudantes e artistas que estejam envolvidos no desenvolvimento de trabalhos voltados à linguagem circense e à cultura popular. Ao longo da inscrição, os participantes tiveram a oportunidade de submeter relatos de experiências, trabalhos teóricos, pesquisas, análises críticas, com sistematizações de processos de produção do conhecimento relacionado à palhaçaria.

Entre os palestrantes estão nomes como Adriano Furtado, Alana Lima, Jones Barsou, Marton Maués, Michelle Cabral, Paula Barros, Preciosas Ridículas, Suani Corrêa, Trupe Teia e Yure Lee. Além de palestrar, produtora cultural e artista-pesquisadora Romana Melo, também desempenha papel na coordenação e vai abrir a programação desta semana com a atividade intitulada "Matintas na Ginga do Riso Vivência em Comicidade". Nesse projeto, ela vai explorar a figura tão presente no imaginário dos paraenses como forma de promover métodos artísticos-pedagógicos em comicidade, conectando essas práticas ao universo cultural amazônico.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Romana compartilhou suas expectativas em relação ao seminário, destacando a colaboração e troca que vai permear os dias do evento. “É sempre de partilha e troca. O movimento de palhaçaria de Belém vem se configurando na cidade há um bom tempo, e o seminário é um espaço de compartilhamento sobre o fazer artística desta linguagem, tanto para pesquisadores e pesquisadoras da área, como cm artista da cidade e o público”, acrescentou.

Segundo a artista-pesquisadora, o objetivo das atividades desenvolvidas dentro da programação é, claro, sempre levar o riso, mas também provocar os participantes sobre “de quê e do quê” estão rindo. “Hoje não basta apenas ir assistir uma apresentação artística sem levar em consideração o contexto social que vivemos”, destacou Romana, citando como exemplos o Cabaré Solas Palhaças e o espetáculo Palita Arruaçando, que exploram dramaturgias feitas por mulheres palhaças, refletindo sobre o cotidiano feminino.

A outra proposta do seminário é mostrar como a palhaçaria e as artes circenses podem emergir como protagonistas dos espaços, conquistando lugares desde dentro dos circos, teatros, praças, ruas, hospitais e até universidades.

"É muito importante que a universidade abra suas portas, suas pesquisas para a comunidade de modo geral. Então, a função do seminário é essa, promover estes diálogos, estas relações com os artistas e o público. Saber e prática não estão separados", destacou o professor doutor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA) e coordenadora do projeto de pesquisa O Clown Nosso de Cada Dia e do Seminário de Palhaçaria de Belém, Marton Maués.

Neste ano, o coordenador informou que houve inscrições de 22 trabalhados, de pessoas de Belém e outros Estados do país. “Teremos também, além das atrações locais, uma palhaça do Maranhão, artista-pesquisadora e professora, e um palhaço do Amapá, artista-pesquisador”, explicou Maués.

Serviço

VII SEMINÁRIO DE PALHAÇARIA DE BELÉM - Palhaços, Palhaças e Palhaces da Amazônia

Data: 8 a 10 de dezembro;

Horário: 9 às 21h;

Local: Casa dos Palhaço, em Belém;

Programação gratuita.

Programação:

Sexta-feira - 8 de dezembro:

09:30-12:00 - MATINTAS NA GINGA DO RISO VIVÊNCIA EM COMICIDADE - ROMANA MELO;

18:30-18:50 - O GRANDE CIRCO EM MINIATURA - TRUPE TEIA;

18:50-19:00 - Vídeo Institucional do Projeto Clown Nosso de Cada Dia;

19:00-20:00 - RODA DE CONVERSAS - Diversidades Cômicas;

20:00-21:00 - Solas Palhaças, com Preciosas Ridículas.

Sábado - 9 de dezembro:

09:30-12:00 - ENCONTRÃO CIRCENSE;

15:00-17:30 - APRESENTAÇÕES COMUNICAÇÕES ORAIS DE PESQUISA;

19:00-20:00 - ESPETÁCULO: PALHAÇO MUTUCA, DE SOL A SOLO - JONES BARSOU - AP;

20:00-21:00 - CLOWNBARÉ.

Domingo - 10 de dezembro:

11:00-12:00 - ESPETÁCULO - A PALHAÇA, O QUE QUE É? – PAULA BARROS;

19:00-21:00 - PALITA ARRUAÇANDO - MICHELLE CABRAL – MIRA MUNDO PRODUÇÕES CULTURAIS - MA.