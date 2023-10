Espetáculo 'Daqui a Pouco' leva alegria e conscientização sobre libras a escolas de Belém

A Região Metropolitana de Belém será palco no mês de novembro do espetáculo de circo “Daqui a Pouco”, que faz parte do projeto de Circulação Riso Para Todos, e pretende levar gargalhadas e conscientização ao público sobre a importância de aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas. Além do Instituto Felipe Smaldone, no bairro do Umarizal, as instituições de ensino Escola Professora Dilma Souza Catete, no bairro do Coqueiro; a E.E.E F. Celina Del Tetto, em Ananindeua; e.E.E.F Pratinha II, no bairro da Pratinha II, serão agraciadas, respectivamente, nos dias 8, 13 e 14, com sessões do espetáculo. O evento é livre e tem duração de 30 minutos. A peça foi contemplada com o edital de Incentivo e Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará 2023.

VEJA MAIS

Ruber Sarmento, professor de teatro, palhaço e diretor, é a mente criativa por trás do projeto. Ele contou que a inspiração e os detalhes por trás do espetáculo veio de sua experiência de trabalho no setor de Arte e Cultura no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), entre 2019 e 2021. Neste período, ele se dedicou a realizar atividades, apresentações e interações com um amplo público e com diferente tipos de deficiência.

“A partir dessa experiência, começo a enxergar a necessidade de tentar transformar meus trabalhos em materiais mais acessíveis. Firmei amizade com Luâ Tavares, professor e artista surdo da cidade e enquanto eu o ensinava a arte de ser palhaço, ele me ensinava libras, e da troca afetuosa de aprendizados comecei a enxergar a importância de disseminar a Língua Brasileira de Sinais e trouxe este mote para o espetáculo”, relembrou.

Para o dia apresentação, Ruber vai se transformar no Palhaço Rubervaldo e pretende transmitir ao público a importância da aprendizagem da língua de sinais por meio de números clássicos do circo brasileiro. Ele estará acompanhado do intérprete de Libras Alan Aviz, que irá salvar o personagem em momentos que a comunicação ficar propositalmente “atrapalhada”.

“O espetáculo relaciona o conteúdo de todos os números apresentados com Libras, então, todo o texto é dado de forma oral e sinalização, assim como a comédia física é privilegiada, dado mais atenção a movimentos engraçados do que necessariamente a piada oralizada”, explicou o professor de teatro sobre a dinâmica da apresentação.

Segundo ele, o público pode esperar muita comédia, quedas, atrapalhadas e demonstrações de habilidades com números interativos onde a cena acontecerá por meio da cumplicidade entre o Palhaço Rubervaldo e a plateia.

“Acredito que o espetáculo pode contribuir para fazer as pessoas minimamente pensarem e enxergarem que a comunidade surda existe e que uma de suas formas de comunicação é a Libras, então, se nós não nos esforçarmos para aprender essa linguagem, automaticamente estamos excluindo essas pessoas do nosso convívio. A comunicação é a base para uma interação social”, acrescentou Ruber,

Além das apresentações nas quatro escolas, o diretor do projeto vai oferecer uma oficina de palhaçaria para deficientes auditivos e ouvintes, que ocorrerá no dia 11 de novembro, às 12h, no Centro Cultural Atores em Cena, no bairro de Nazaré, em Belém.

Programação

Dia 08/11

Apresentação no Instituto Felipe Smaldone

Local: Tv. 14 de Março, 854, no bairro do Umarizal, em Belém;

Horário: às 9h.

Dia 11/11

Oficina de Palhaçaria para Surdos e Ouvintes

Local: Centro Cultural Atores em Cena, no bairro de Nazaré;

Horário: 9h30 as 12h.

Dia 13/11

Apresentação na Escola Prof Dilma Souza Catete

Endereço: Rua 2, n 118, no bairro do Coqueiro;

Horário:10h.

Dia 13/11

Apresentação na E.E.E. F. CELINA DEL TETTO

Endereço: Estrada do Icuí Guajará, 1233, próximo ao Uirapuru, em Ananindeua.

Horário: 16h.

Dia 14/11

Apresentação na EEEF Pratinha II

Endereço: Av. Artur Bernardes. N 225, no bairro da Pratinha II, em Belém;

Horário: 16h.