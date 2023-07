Mãe ensina Libras para bebê de 1ano e vídeo encanta a web; vídeo

Uma adorável bebê de 1 ano chamou a atenção nas redes sociais por conhecer os principais sinais de Libras. A pequena Ayla começou a aprender a Língua de Sinais desde os seus 6 meses de idade, graças à sua mãe Talila Gracieli, uma pedagoga especializada em educação especial que sempre ensinou sobre inclusão na família.

No vídeo, a mãe pede para Ayla mostrar os sinais de "mamãe", "papai", "titia", "maninho" e "vovó". No final, ela parabeniza a menina, que aplaude com alegria por acertar todos os comandos.

"Minha 'mini' querida já está aprendendo Libras desde os primeiros meses, a inclusão começa em nossas pequenas ações", escreveu Talila na publicação do vídeo.

Segundo a mãe, o primeiro sinal que Ayla aprendeu foi "leite" e, desde então, ela tem estimulado constantemente a bebê. Por exemplo, quando está lanchando, ela aproveita para ensinar o nome da comida em Libras. Ela também ressalta a importância de explicar cada detalhe para que a criança compreenda o significado dos sinais.

A Língua de Sinais

A Língua Brasileira de Sinais surgiu a partir do trabalho do francês Hernest Huet, no século 19. Ela é de extrema importância para promover a inclusão e a comunicação efetiva com pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Além disso, estudos mostram que aprender uma língua de sinais pode trazer benefícios para o desenvolvimento cognitivo e linguístico, mesmo em pessoas ouvintes. Ou seja, aprimorar habilidades de percepção visual, memória e concentração.

Atualmente, estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros utilizam Libras para se comunicar. Essa é uma forma poderosa de demonstrar empatia, compreensão e valorização da diversidade, seja ela linguística ou cultural.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)