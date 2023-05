Dias das mães: conheça duas histórias surpreendentes e emocionantes que reafirmam o amor maternal

A maternidade pode proporcionar histórias surpreendentes e curiosas. Prova disso é a professora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Thiane Picanço, de 34 anos, natural de Oriximiná. Ela tem perda auditiva total e não fala, mas, ao se tornar mãe, encontrou uma forma de adaptar a relação com a filha, Esther Farias, de 1 ano. Já nos primeiros meses de vida, a criança começou a aprender Libras. Outra protagonista de uma história peculiar é a corretora de imóveis Lanny Maciel, de 34 anos. As filhas dela, Beatriz da Cunha, de 19 anos, e Lavinny da Cunha, de 3 anos, nasceram na mesma data, com 16 anos de diferença.

Thiane conta que não pensava em ser mãe até estabilizar a vida e os estudos, mas revela que o nascimento da filha foi um presente. Por conta da surdez, a maternidade seria mais um desafio na vida dela. Foi então que, para estabelecer e fortalecer a conexão com a filha, a comunicação por meio das Libras se tornou presente na vida da criança. Hoje, Esther já está aprendendo as vogais, os números e, até mesmo, já sabe alguns sinais em Libras.

“Com 9 meses ela [Esther] já articulava com as mãos, tentando fazer igual. E com 1 ano ela começou a falar. Hoje a Esther sabe falar em Libras as vogais, as cores, números e alguns outros sinais. Sempre coloco programas na TV que apresentam conteúdos em Libras. Na parede da sala colo cartolinas pedagógicas. Todas as vezes que ela pede algo, ensino a forma de falar aquela palavra em Libras. Assim vou ensinando todas as formas para ela se comunicar”, contou Thiane.

A pequena Esther já se adaptou com a comunicação adaptada à realidade da mãe (Acervo Pessoal)

Para além de qualquer palavra entoada, o sentimento de afeto entre mãe e filha vai além e é o que as une fortemente. E Thiane sabe muito bem disso: “A Esther sempre dormiu comigo. Quando ela acordava de madrugada para mamar, ela colocava a mãozinha dela sobre mim. Era uma forma que ela mesma achou para me acordar e dar a mama dela. Isso é sensacional”. “Eu ligava para os meus amigos e ficava conversando em Libras. Ela sempre observava com olhares atentos, talvez curiosa. No início ela achava engraçado a nossa comunicação. Mas ela foi crescendo e entendendo que eu não escutava”, completou.

O apoio da família sempre esteve presente na vida de Thiane, que manteve e ainda mantém todo o suporte necessário na criação da filha. “A Esther é a minha primeira filha. Assim que ela nasceu, a minha mãe, irmãs, tias, todos da família vieram me ajudar. Eles sabiam que eu iria precisar, para ir ao médico, para cuidar da neném caso ela chorasse. Com o passar do tempo, fui me adaptando a ela, ela foi me conhecendo e se adaptando também”, relatou Thiane.

“Não pensava em ser mãe. Mas ser mãe é uma experiência única. Para minha surpresa, a princesa Esther foi gerada. No momento, fiquei muito feliz. Só queria falar para todo mundo que estava esperando uma princesa. Não tenho palavras para definir o meu amor. A Esther é um presente de Deus. Sou muito feliz e grata por ter ela ao meu lado. Agradeço a minha mãe que sempre esteve comigo e aos meus familiares que sempre estão presentes”, afirmou.

Filhas que nasceram no mesmo dia

Neste ano, o Dia das Mães tem um significado ainda mais especial para a corretora de imóveis Lanny Maciel, já que no último dia 12 de maio foi comemorado o aniversário das duas filhas dela: Beatriz e Lavinny. Para ela, a coincidência nas datas de nascimento das meninas é uma benção. O fato é tão surpreendente que até hoje Lanny conta que a história ainda é uma surpresa para a família.

Na casa da família de Lanny Maciel, o dia 12 de maio é marcado por festa dupla, já que as duas filhas nasceram na mesma data (Thiago Gomes / O Liberal)

“Bia nasceu na Santa Casa. Quando ela tinha 8 anos mais ou menos meu esposo decidiu terminar nosso casamento. Depois de 4 anos, Deus restaurou meu casamento. Engravidei novamente e veio a Lavinny. A previsão [de nascimento] era entre o dia 12 a 21 de maio. Eu só pensava o tempo todo: ‘já pensou se nasce no dia da Bia [12 de maio] ou no dia do meu aniversário [16 de maio]”, contou Lanny.

Festejar o aniversário das duas filhas no mesmo dia é uma alegria em dose dupla para a família. Em casa, a comemoração dura o dia inteiro e é ainda mais completa. “Há sempre dois bolos, com temas diferentes e os mesmos convidados. A regra é bater dois parabéns. É bem curioso mesmo, não conhecemos outra história assim. É metade do dia para cada uma. E no final, uma festinha só”, disse a mãe das meninas.

“Depois que nos reconciliamos [Lanny e o marido], eu não conseguia engravidar. Decidi procurar ajuda médica. Pronta pra começar os exames, no mês seguinte consegui engravidar e nunca mais precisei fazer os exames. Passa um filme na minha cabeça em lembrar do que já aconteceu e onde chegamos”, concluiu Lanny.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)