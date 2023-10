Teatro na periferia: espetáculo 'Tem Palhaço na Rua' promete diversão gratuita na Terra Firme

Neste domingo, 22, a Praça Tenente Souza, no bairro da Terra Firme, em Belém, será palco de uma apresentação que promete transportar o público para um mundo mágico repleto de risos e surpresas. O espetáculo infantil “Tem Palhaço na Rua”, começa às 10h, e celebrará a alegria do circo e a magia do teatro. O evento é aberto ao público e visa levar a democratização da cultura para bairros periféricos da capital paraense, aproximando-a da maioria da população da cidade e trabalhando na transformação social da comunidade.

Considerado como um espetáculo que cativa pessoas de todas as cidades, o “Tem Palhaço na Rua” traz um enredo com personagens cativantes, onde o público conhecerá as aventuras de uma dupla de palhaços. Em um cenário montado e aberto no meio da praça, Lele Pereira da Silva Cardoso e Dedão prometem roubar a atenção da criançada com um contação de história que mistura humor, gargalhadas e até mesmo um show de mágica. Para surpresa da turminha, os atores vão apresentar uma história inédita que promete divertir toda família.

Um dos atores por trás dessa iniciativa é Eli Chaves, de 53 anos, também conhecido como o Palhaço Lele. Ele é morador do bairro onde o projeto será executado e, com o Grupo Iniciar, se tornou responsável por trazer a palhaçaria e o circo para a comunidade por intermédio do projeto.

“É muito importante que as pessoas da periferia tenham acesso à cultura. Quando elas assistem ao espetáculo, percebem a importância do teatro para a sociedade, contribuindo para a construção do ser humano”, disse Eli sobre o propósito da iniciativa.

Com seis anos de existência, o Grupo Iniciart se dedica a diversos projetos culturais a cada ano. O “Tem Palhaço na Rua” é o mais recente, com sua estreia marcada para este domingo. Gláucia Pinto, professora licenciada de teatro e uma das produtoras do evento, está com boas expectativas para a apresentação e destaca a importância do trabalho que a equipe tem se proposto a fazer.

"Trazemos os teatros para cá, buscamos os profissionais aqui mesmo da periferia para trabalhar, fazendo luz, som, figurino. É um momento muito importante para o bairro e para nós, artistas. A gente luta contra a falta de acesso à cultura e dedicamos nossos esforços para mudar essa realidade”, acrescentou, dizendo que por isso, as praças se tornam o palco ideal para essa iniciativa.

Para Gláucia, a magia do teatro e o riso das crianças ao testemunhar a inclusão social através desta iniciativa, é o combustível que a equipe precisa para continuar. “Somos mais que um espetáculo, é um movimento que celebra a arte e a transformação da realidade através do acesso à cultura. Todos estão convidados a participar deste evento único”, disse, abrindo um convite ao público.

Aprender com o público e transformar a realidade

O ator Anselmo Azevedo, de 40 anos, também conhecido como o Palhaço Dedão, destaca como a proximidade com o público da periferia pode ser transformadora. “Com essa troca com os espectadores, nós acabamos aprendendo mais sobre o amor, diversão e carinho. O mundo está cheio de guerra, então, essa troca de afeto é muito importante”, complementou.

Apesar dos desafios enfrentados, como, por exemplo, a falta de recursos, incentivos e oportunidades, o grupo mantém sua determinação.

"Todos os artistas têm essa garra, mas nós da Terra Firme temos essa busca. A gente vai atrás de mostrar nosso talento”, acrescentou Ancelmo.

Futuro do projeto

O projeto “Tem Palhaço na Rua” estreia no domingo (22), na Terra Firme, com mais duas apresentações agendadas para os bairros de Canudos, em 29 de outubro, e de Guamá, com 19 de novembro deste ano.

A iniciativa pretende expandir para outros bairros periféricos de Belém e continuar levando a arte do circo, a alegria do palhaço e a importância da educação e cultura para o resto da cidade.

“Depois, vamos seguir sozinhos, mas sempre levando a nossa arte para todos os cantos. Queremos continuar passando a alegria e a diversão para toda a família”, afirmou Gláucia.

O espetáculo é organizado pelo Grupo Iniciart com apoio a Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) e do Governo do Estado.

SERVIÇO

Espetáculo infantil ‘Tem Palhaço na Praça’

Data: 22 de outubro;

Horário: a partir das 10h;

Local: na Praça Tenente Souza, no bairro da Terra Firme, em Belém;

Entrada gratuita.