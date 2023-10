Bairro da Marambaia recebe ‘I Mostra Circense Te Abicora para a Rua’ nos dias 20 a 21 de outubro

Nos dias 20 e 21 de outubro, o bairro da Marambaia, em Belém, vai ser palco da “I Mostra Circense Te Abicora para a Rua”. Este evento, idealizado pelos artistas circenses e produtores culturais Assucena Pereira, Ajota Takashi e Taís Sawaki, promete oferecer à comunidade programações livres para todos os públicos e reunir artistas independentes das regiões Norte e Nordeste do Brasil com uma única intenção: proporcionar boas gargalhadas. As apresentações gratuitas iniciarão a partir das 17h30 na Praça Tancredo Neves.

A programação da Mostra é diversificada e inclui a realização de ações formativas em espaços culturais do bairro da Marambaia. Dentre elas, estão vivências circenses, oficinas de palhaçaria e apresentações gratuitas. A abertura do evento ocorreu na última terça-feira, 18, com uma ação informativa “Palhaçaria e Potência de Vida”, ministrada por Alysson Lemos, artista de Fortaleza, no Centro Comunitário Tiradentes.

Hoje, 20, a ação conduzida por Alysson também se repete no horário das 9h. Mais tarde, a Praça Tancredo Neves enche de alegria e vida, com a apresentação dos dois grupos de artistas formados por nortistas e nordestinos, que apresentarão seus espetáculos, celebrando a linguagem do discurso e do palhaço.

“Estarão conosco o Palhaço Gambiarra, Circo Nós Tantos, Palhaço Fio Dental, Palhaça Xulipa Margarida, a Wanessa Guimarães, e o Palhaço Mystério”, revelou uma das produtoras do evento, Assucena Pereira.

De acordo com Assucena, as expectativas para a realização da Mostra são as maiores possíveis. “Estou muito empolgada, porque é um movimento que a gente vem pesquisando há mais de quatro anos, para entender a linguagem da palhaçaria e do circo também. Sempre tivemos vontade de fazer um evento que fosse voltado para isso, pela necessidade de ter uma representativa na nossa região”, acrescentou a produtora.

Ela afirmou que a promoção da Mostra é fomentar a troca e o intercâmbio cultural entre artistas e a comunidade local, além de descentralizar eventos culturais, levando a arte para bairros mais afastados do centro de Belém.

"Acredito que a arte circense, assim como a arte em geral, deve ser democrática e acessível para todos. Por isso, a escolha desse local é na rua, porque é na rua que acreditamos que esse diálogo entre comunidade e artistas se fortalece, porque é uma linguagem direta, em que a gente consegue se relacionar e fortalecer essas relações. A rua é para todos, é de todos e estamos aqui para ocupar esses espaços”, declarou Assucena.

Sobre a expectativa de trazer diversão e riso para o público, a produtora afirmou que a intenção é fazer com que o público consiga dar muitas risadas e se divertir. “Estamos fazendo esse evento para a comunidade, então, a gente quer atingir essas pessoas, que a gente esteja cada vez mais forte se fortalecendo nesse movimento que é muito importante para o bairro da Marambaia, que é um polo gigantesco”, complementou.

SERVIÇO:

Apresentações da I Mostra Circense Te Abicora pra Rua

Quando: 20 e 21 de outubro;

Horário: a partir das 17h30;

Local: na Praça Tancredo Neves, no bairro da Marambaia;

Aberto ao público.