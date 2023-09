Tarde de circo no Quilombo do Abacatal leva alegria e sonho para crianças

Na ensolarada tarde deste sábado (23), cerca de vinte crianças do Quilombo do Abacatal, em Ananindeua, tiveram a oportunidade de vivenciar momentos mágicos e inspiradores durante a realização da ação "Circo de Rua". Idealizado pela artista Wanessa Barros, a iniciativa percorre locais em todo o estado e proporcionou uma tarde repleta de atividades circenses, confecção de swing poi e rodas de conversas em um ambiente de descontração e aprendizado.

O Quilombo do Abacatal, uma comunidade originária e que preserva sua cultura e tradições, recebeu com entusiasmo a inovadora experiência circense, que trouxe alegria e interação para as crianças locais. O evento começou com oficinas de confecção de swing poi, instrumentos circenses que promovem equilíbrio e coordenação motora, além de apresentações de artistas circenses.

A tarde seguiu com apresentações circenses lúdicas, onde as crianças puderam assistir a números de malabarismo e acrobacias realizadas por Wanessa Barros e outros artistas convidados. O sorriso e o encantamento nos rostos das crianças eram evidentes a cada truque e movimento artístico, como o número em que Wanessa manipula terçados.

“A oficina foi muito legal, gostei muito do malabarismo com o terçado e com o fogo que ela fez”, disse Enzo Gabriel, impressionado com uma das apresentações de Wanessa, um de seus principais números.

Produção de instrumentos circenses

Além das atividades circenses, o "Circo de Rua" incluiu uma roda de conversas, onde as crianças puderam compartilhar suas experiências e sonhos. As conversas foram um espaço aberto para discussões sobre o circo, a cultura e a importância de valorizar as tradições locais.

Embora tenha sido uma iniciativa independente, o "Circo de Rua" contou com o apoio de voluntários locais que ajudaram na organização e logística do evento.

Rodrigo Saraiva, pedagogo e um dos apoiadores do projeto, explicou que o projeto vai mais além do que o entretenimento. “A ação estimula a criatividade, a interação e a sociabilidade entre as crianças. Não estamos ensinando só uma uma confecção de um material, é uma profissão linda. A idealizadora do projeto, que é a Wanessa, trabalha como artista circense nas ruas de Belém, fazendo malabarismo em diversos eventos. Eu estou me sentindo muito realizado em participar e vivenciar esse projeto”, diz.

Legenda (Divulgação)

Wanessa Barros espera que eventos como esse continuem a inspirar as crianças do Quilombo do Abacatal a explorar suas paixões e sonhos. "O circo é apenas o começo. Queremos incentivar essas crianças a acreditar em si mesmas e a perseguir seus objetivos, seja na arte circense ou em qualquer outro campo que escolham", disse a artista.

A tarde de atividades circenses no Quilombo do Abacatal provou que a magia do circo pode transcender barreiras e conectar pessoas de diferentes origens. O evento "Circo de Rua" deixou uma lembrança duradoura nas crianças, inspirando-as a sonhar alto e acreditar na sua própria capacidade de brilhar.