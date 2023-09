Diretoria de Nazaré realiza a 'Manhã dos Eleitos' para crianças autistas

No próximo sábado (23), será realizada mais uma edição da Manhã dos Eleitos, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), na Casa de Plácido, às 8h. Este ano, as crianças autistas, entre 06 e 12 anos, foram o segmento escolhido para receber homenagens e auxílio pelo projeto. O projeto já beneficiou outros grupos da sociedade em outras edições. Agora, a proposta é receber 60 crianças.

O evento inicia com a acolhida das crianças e contará com atividades lúdicas que serão divididas em estações. No local, haverá monitores voluntários em cada estação, para acompanhar e instruir as crianças. Cada atividade irá incluir temas alusivos ao Círio, com estímulo sensorial, motor e cognitivo. A previsão de término das atividades é em torno das 12h.

“Todas receberão um broche com o símbolo do autismo, cordão de identificação e brindes especiais preparados com muito carinho. As crianças terão uma manhã especial, com muita diversão e acolhimento”, conta Karen Loureiro, responsável pela organização do evento.

Serão realizadas oficinas de cartaz do Círio e com brinquedos de miriti. As crianças terão a oportunidade de enfeitar os cartazes com miçangas e papéis coloridos, além de fazer pinturas dos brinquedos. A ideia é que cada brinquedo criado seja apresentado ao público, sendo colocado na exposição de miriti que ocorre, em todos os anos, no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA).

Durante a programação, serão ofertados momentos para contação de histórias e a excursão ao museu Memória de Nazaré, para vivenciar experiências sensoriais que estimulam os sentidos visuais, táteis e auditivos. “Os responsáveis também terão atividades, com uma roda de conversa conduzida pela fundadora do Grupo Mundo Azul, Flávia Marçal, maquiagem, massagem nos pés e corte de cabelo. A proposta é disponibilizar aos acompanhantes um momento de acolhimento, com a troca de experiências entre os participantes. Também serão repassadas informações relevantes acerca dos direitos às pessoas com TEA”, esclarece Karen.

História

O programa "Noite dos Eleitos" foi criado no dia 12 de outubro de 1987, um dia depois do Círio daquela época. Foi observado que houve uma grande sobra de alimentos, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas depois da maratona de procissão nazarena. Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa, em 2003, optou por uma programação diurna, que foi chamada de “Manhã dos Eleitos”.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)