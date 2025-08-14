Capa Jornal Amazônia
UBS Fluvial fará atendimento de saúde gratuito na Ilha Grande, próximo ao Combu

Serão disponibilizados à comunidade atendimento médico, de enfermagem e odontológico, além de serviços de farmácia, vacinação, pré-natal

Dilson Pimentel
A Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Camillo Vianna levará atendimentos às famílias da Ilha Grande, localizada próximo da Ilha do Combu, no período de 18 a 22 de agosto (Foto: Thiago Gomes (O Liberal - Arquivo))

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Dr. Camillo Vianna levará atendimentos às famílias da Ilha Grande, localizada próximo da Ilha do Combu, no período de 18 a 22 de agosto. Os serviços serão ofertados no Bar do Leno e na Escola Municipal São José, com a oferta de cuidados de saúde à população ribeirinha.

Serão disponibilizados à comunidade atendimento médico, de enfermagem e odontológico, além de serviços de farmácia, vacinação, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas, orientação nutricional, atendimento psicológico e suporte de terapia ocupacional.

A unidade também levará ações de prevenção, promoção da saúde e cuidados clínicos gerais, garantindo acesso a serviços essenciais em áreas de difícil alcance. A UBS Fluvial é um serviço móvel de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma),  estruturado para atender comunidades insulares de Belém, muitas vezes marcadas por vulnerabilidades decorrentes do isolamento geográfico.

 

ubs fluvial fará atendimento de saúde gratuito na ilha grande, próximo ao combu

prefeitura de belém
Belém
