ubs fluvial fará atendimento de saúde gratuito na ilha grande, próximo ao combu

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Dr. Camillo Vianna levará atendimentos às famílias da Ilha Grande, localizada próximo da Ilha do Combu, no período de 18 a 22 de agosto. Os serviços serão ofertados no Bar do Leno e na Escola Municipal São José, com a oferta de cuidados de saúde à população ribeirinha.

Serão disponibilizados à comunidade atendimento médico, de enfermagem e odontológico, além de serviços de farmácia, vacinação, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas, orientação nutricional, atendimento psicológico e suporte de terapia ocupacional.

A unidade também levará ações de prevenção, promoção da saúde e cuidados clínicos gerais, garantindo acesso a serviços essenciais em áreas de difícil alcance. A UBS Fluvial é um serviço móvel de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), estruturado para atender comunidades insulares de Belém, muitas vezes marcadas por vulnerabilidades decorrentes do isolamento geográfico.