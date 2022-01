Ilhas de Belém ganham unidade de saúde fluvial para atendimentos de ribeirinhos

Com objetivo de atender as comunidades que moram na região das Ilhas de Belém, a prefeitura do município inaugurou, nesta segunda-feira (17), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial Camillo Vianna. A inauguração contou com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, do secretário de Saúde, Maurício Bezerra, representantes de outras pastas e membros da Família Vianna.

A UBS Fluvial percorrerá a região das ilhas de Belém, oferecendo, além do atendimento em atenção básica, o rastreamento de doenças prevalentes como tuberculose, hanseníase e HIV. Ações de educação em saúde e abordagens comunitárias também serão realizadas. A inauguração integra o projeto Rede Belém de Saúde nas Comunidades, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

“Além de desenvolver as atividades na área, a UBS Fluvial também terá relações com outras políticas municípais, inclusive, as de assistência como a Funpapa. Estaremos visitando as comunidades ribeirinhas de várias ilhas, que nunca tiveram acesso ao sistema de saúde pela dificuldade de locomoção para o centro de Belém”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues.