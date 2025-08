UBS Fluvial inicia atendimentos nas ilhas de Belém com serviços de saúde itinerantes

A Prefeitura de Belém deu início, nesta terça-feira (5), a uma ação itinerante de saúde voltada para a população das ilhas da capital paraense. Por meio de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial, serão oferecidos atendimentos em comunidades localizadas nas seguintes localidades: Outeiro, Paquetá, Jutuba, Ilha Grande e Ilha Nova. Os atendimentos começaram nesta terça-feira e devem se estender até o próximo dia 22 de agosto.

O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando em suas redes sociais. Segundo ele, a proposta é levar um mutirão com diversos serviços de saúde para as áreas insulares, promovendo mais acesso à atenção básica para quem vive longe do centro urbano.