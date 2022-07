Trapiche de Icoaraci: prefeitura descarta possível interdição para embarque e desembarque

Após informações circularem nas redes sociais sobre uma possível interdição no Trapiche de Icoaraci pela Capitania dos Portos nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Belém se manifestou por meio de nota afirmando que não há impedimento na utilização da rampa, que possibilita o embarque e desembarque de passageiros. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) alegou que as equipes do órgão estiveram no local apenas para realizar procedimentos necessários.

De acordo com os comentários nas redes sociais, a rampa teria sido bloqueada após começar a ceder. Por isso, a Marinha, supostamente, interferiu por medidas de segurança nesta segunda-feira. Segundo a Capitania dos Portos, não há nenhum bloqueio determinado pelo órgão.

Confira a nota na íntegra

“A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) comunica que não procede a informação sobre a rampa do trapiche de Icoaraci ter sido interditada. As equipes do órgão interditaram a rampa que liga o novo flutuante à balsa do Governo do Estado para fazer os ajustes necessários. O embarque e desembarque de passageiros continua ocorrendo sem alterações pelo novo flutuante e rampa de acesso instalados e liberados na última quinta-feira, 30”,

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades João Thiago Dias)